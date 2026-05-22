台驊總座：台股大漲財富僅聚集3%的人身上 憂台股網路泡沫歷史重演
鉅亨網記者王莞甯 台北
過往被投資人稱「最懂海的男人」的台驊 (2636-TW) 創辦人暨總經理顏益財今 (22) 日指出，這次股市「有點像 2000 年的網路泡沫」，且台股大漲財富聚集在僅約 3% 的人左右，憂心「一般老百姓很慘」。
顏益財指出，這次股市的飆風有點像 2000 年，憂心如果發生當時的網路泡沫情形大回檔，「很多人會很慘」。
顏益財不諱言，其實現在台灣面臨很大的危機，原因在於財富聚集在約 3% 的人身上，「一般老百姓很慘，且若股市崩跌都是散戶被套」。
至於 AI 的發展，顏益財則表示，這個領域「不是我專業，我不敢說」。
由於美以伊戰爭的後續不確定性高，顏益財認為，戰爭牽涉種族和宗教，不會很早結束，形成「紅海 2.0」，供應鏈瓶頸漫延效應逐漸顯現，預料運價短期有機會大漲，第二季和傳統第三季旺季具高能見度，第四季後則要看地緣政治的變化。
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