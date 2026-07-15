雙代工策略生變！英特爾原定七成訂單給台積電 如今90%以上改自家生產

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-15 10:15

外媒最新報導找出，英特爾打算 2026 年底發布 Nova Lake，屬於酷睿 Ultra 400 系列，採用基於 Tile 的設計，原先打算採用雙代工廠策略，大部分計算模組生產交給台積電負責，佔比約在 60% 至 70%，以 2 奈米製程製造，其餘則是自家代工廠，選擇英特爾 18A 製程，但最新供應鏈資訊顯示，英特爾將 Nova Lake 大部分計算模組轉為內部完成，大概 80% 至 90% 自家製造。

(圖:shutterstock)

根據《TECHPOWERUP》報導，這項轉變發生在英特爾 18A 製程的良率最終提升到可靠的水平，不僅避免產品延期，同時經濟性也達到令人完全滿意的程度。

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去年底，英特爾負責企業規劃與投資人關係的副總裁 John Pitzer 指出，英特爾 18A 製程的良率現在正以每月 7% 的速度提升，這一成長速率符合業界對健康爬坡節奏的預期。

此前有報導指出，英特爾經過數月努力後似已解決早期 18A 製程遇到的良率問題，良率將持續且可預期地提升。

目前，英特爾 18A 生產線有兩處，分別是美國亞利桑那州的 Octillo 園區 Fab 52 和奧勒岡州希爾斯伯勒處另一座工廠，合計每月產能約 3 萬片晶圓。