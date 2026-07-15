鉅亨網新聞中心 2026-07-15 13:18

隨著人工智慧運算架構的快速演進，被動元件產業正面臨一場由「算力」驅動的重大變革。多層陶瓷電容（MLCC），這一過往被視為電子產品中標準化、低單價的「電子米」，正因其在 AI 伺服器電源管理中的關鍵角色，一躍成為供應鏈中最核心的瓶頸。

AI帶旺「電子米」翻身 MLCC交期飆40週、價格最高漲35%。(圖:shutterstock)

MLCC 的基本功能在於濾波、去耦與儲能。在傳統伺服器中，單機用量僅約 2,200 顆，然而在 AI 伺服器的高性能運算環境下，需求量出現了數量級的飛躍。

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以輝達 (NVDA-US) 的 GB300 伺服器為例，單機用量高達約 3 萬顆，若配置至最高階機架，MLCC 用量更接近 44 萬顆。

這種爆發式成長源於 AI GPU 對功耗管理的嚴苛要求，隨著功耗不斷攀升，GPU 需要大量高可靠性的 MLCC 來進行電源濾波與瞬時電流緩衝，以確保晶片運作的極致穩定。

此外，在設計架構上，高性能 AI 加速卡正全面以 MLCC 取代傳統鋁電解電容與鉭電容，單板用量因此翻升超過 6 倍，徹底改變了電源架構的元件選型邏輯。

目前的漲價現象呈現出明顯的「結構性短缺」。根據 TrendForce 的數據顯示，包括村田、三星電機及太陽誘電在內的三大日韓廠商，6 月下旬的 BB Ratio 分別攀升至 1.30、1.31 及 1.25，均已創下疫情以來的新高。其中，村田的訂單積壓比已突破 2018 年史無前例的缺貨高峰。

供給端方面，由於高階 MLCC 的利潤誘人，日韓龍頭廠商已主動將通用消費類產能轉向 AI 及車規級產品，導致高階產線利用率持續維持在 90% 以上的高位，且擴產週期長達 12 至 24 個月，短期內難以緩解。

需求端則因輝達、Google 及 AMD 等 AI 晶片平台於下半年步入量產，疊加消費電子與車用備料需求，導致市場供需缺口迅速擴大。目前高階 MLCC 交期已從歷史平均的 8 週大幅拉長至 20 週以上，部分稀缺機種甚至高達 26 至 40 週。

在價格策略上，國巨率先於 7 月採取漲價行動，隨後多家業者跟進，AI 伺服器專用高容 MLCC 漲幅已達 15% 至 35%，市場預期隨著 Q4 AI 新平台全面量產，缺貨與價格走揚的趨勢將更趨明顯。

技術壁壘構築產業護城河

MLCC 之所以成為瓶頸，主要源於其在材料、良率與認證上的三重障礙。

首先是材料科學的極致挑戰，高性能 MLCC 需要極薄的介質層與高密度的堆疊技術，這高度依賴高純度、奈米級鈦酸鋇粉體的製備技術，全球僅極少數廠商能掌握。

其次是良率挑戰，生產一顆高階 MLCC 所耗用的產線資源遠高於通用產品，且 AI 伺服器的嚴苛運作環境要求近乎零失誤的可靠度，進一步壓縮了有效產能。

最後是長達 18 至 24 個月的供應鏈認證週期，這為日韓領導廠商築起了難以逾越的護城河。