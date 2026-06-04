MLCC拉貨動能增溫 勤凱5月營收創次高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-04 18:52

勤凱 (4760-TW) 今 (4) 日公告 5 月營收 2.3 億元，月增 1.8%，年增 64.8%，創歷史次高，主要是受惠 AI 需求增溫，終端客戶需求攀升。公司指出，MLCC 市況轉佳，客戶出貨持續增溫中，本季展望佳。

勤凱科技。(鉅亨網資料照)

勤凱副董事長莊淑媛表示，旗下產品銅膏主要用在電容 MLCC，第二季銅高出貨量有機會季增近 5 成。銀膏終端產品為電感相關，動能亦佳，5 月營收已連續第八個月年增維持雙位數成長，顯示基本面好轉。累計前五月營收為 10.89 億元，年增 56.93%，為歷史同期新高。

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莊淑媛直言，今年隨著銀、銅等原物料報價攀升，電感、電阻、磁珠等被動元件平均報價自 4 月起陸續調漲 10% 至 15%，下游客戶開始策略性提前備料。台灣、中國及韓國的被動元件客戶滲透率持續亦逐步提升，今年銅膏出貨量可望顯著成長。

勤凱近期積極耕耘 AI 伺服器合金膏，扮演讓材料完美結合的「強力膠與傳導動脈」。公司指出，客戶已利用最新製程將勤凱供應的原材料與 PTFE 結合，以供應高頻高速多層板製程所需，這些新產品，可望替未來營運帶來新動能。