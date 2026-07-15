鉅亨網新聞中心 2026-07-15 10:01

中國 DRAM 領頭羊長鑫科技公告將於科創板掛牌上市，首次公開發行（IPO）價格定為每股 8.66 元 (人民幣，下同)，並預計 7 月 16 日啟動網上、網下申購。此次上市不僅象徵這家合肥存儲晶片大廠正式進軍資本市場，也因造富效應與技術實力備受市場關注，可望成為中國半導體產業今年最受矚目的 IPO 之一。

長鑫科技IPO造富潮來襲！市值上看3兆人民幣 數千員工將成千萬富翁。(圖:shutterstock)

根據公告，本次發行股份數量為 66.88 億股，佔發行後總股本約 10%，並設有超額配售選擇權。

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以發行價格推算，長鑫科技上市後的總市值預計達 5,800 億元，若考慮到未來市場對半導體龍頭的高估值預期，市值有望在未來突破 1 兆元至 3 兆元大關。

此次 IPO 擬募資金額達 295 億元，將主要用於 DRAM 記憶體技術升級等核心研發專案。雖然該發行價格對應的本益比高於行業平均水準，反映出投資者對其作為中國 DRAM 領軍企業的技術稀缺性與成長潛力的高度認可。

技術實力與業績爆發

長鑫科技自 2016 年成立以來，始終致力於填補中國在 DRAM 領域的技術空白。作為中國規模最大、技術最先進的記憶體整合企業，長鑫科技已具備全球市場競爭力。

統計數據顯示，至 2025 年底，該公司全球市佔率已躍升至 7.67%，位居全球第四、中國第一。

公司業績表現同樣強勁，展現出驚人的成長動能。在 2025 年實現轉虧為盈後，2026 年第一季度歸母淨利更呈現出年增 17 倍的爆發式成長，達到 247.6 億元。

展望上半年，營收與獲利預計將持續翻倍成長，每日平均淨賺超過 2.7 億元，凸顯了其在雲端運算、伺服器與行動裝置應用市場中不可替代的地位。包括阿里雲、騰訊、小米等知名科技巨頭皆為其終端應用大客戶。

員工列第四大股東 大規模造富效應顯現

長鑫科技此次上市，除了技術層面的里程碑意義外，更引發了對於員工薪酬激勵與造富效應的廣泛討論。

透過多次員工持股計畫，公司累計授予對象高達 6,760 人次。截至發行前，員工持股平台「合肥集鑫」直接持有公司超過 50 億股，位列第四大股東。

分析人士指出，若以保守的 1 兆元市值測算，長鑫科技將催生數以千計的千萬富翁。除了管理層與核心技術人員擁有顯著持股外，包括多位技術骨幹與研發人員亦在持股計畫中獲益。

創始人朱一明更公開承諾，將其獲授股份的一半，即 7.68 億股，在上市期滿後分配給公司員工，用於長期的激勵機制。

加速追趕國際一線水準

儘管長鑫科技已取得傲人成就，但公司創始人朱一明在接受採訪時仍保持清醒的務實態度。他表示，目前長鑫科技與國際頂尖記憶體大廠相比，在產能規模、最先進製程節點以及產品多樣性方面仍存有差距。

此次順利登陸科創板，將成為長鑫科技發展歷程中的重要分水嶺。透過資本市場的強大賦能，公司將能更靈活地籌措研發資金，加速技術疊代速度，並進一步完善產能佈局。