鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-15 12:30

《巴隆周刊》報導，蘋果 (AAPL-US) 股票周二 (14 日) 遭 KeyBanc 調降評級。分析師 Brandon Nispel 警告，隨著公司成長動能減弱，投資人可能不再願意為這家 iPhone 製造商的股票支付如此高昂溢價。

蘋果遭降評恐跌21%！分析師揭3大隱憂(圖：Reuters/TPG)

Nispel 將蘋果股票評級從中立 (Sector Weight) 下調至減碼 (Underweight)，並給予 250 美元目標價。以周一收盤價計算，意味著蘋果股價可能下跌約 21%。

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蘋果股價周二下跌 0.77%，收在 314.86 美元。標普 500 指數則收漲 0.4%。

Nispel 在研究報告中指出，KeyBanc 的消費支出調查顯示，蘋果 6 月的表現「又一個月低於趨勢成長水準」。他補充，蘋果在 2025 年獲得成長動能提振後，如今力道已開始減弱。

分析師點出三項主要問題：iPhone 銷售疲弱、Mac 和 iPad 等其他產品表現不振，以及硬體銷售放緩可能進一步衝擊 iCloud 和 Apple Music 等服務業務的營收。

Nispel 表示，這三項因素可能很快使蘋果股票顯得「過於昂貴」。目前蘋果 2026 會計年度的預估本益比高達 36 倍，不僅高於公司過去五年的平均估值，也高於標普 500 指數的估值水準。

蘋果股價今年以來累計上漲 16%，但幾周投資人開始擔憂產品漲價問題。