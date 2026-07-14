美銀：AI算力需求未降溫 AMD仍是半導體首選 目標價上調至620美元

鉅亨網新聞中心 2026-07-15 07:50

美國銀行 (Bank of America) 最新半導體產業報告指出，受惠於 AI 伺服器需求持續強勁、EPYC 伺服器處理器市占率提升，以及新一代 Helios 機架級 AI 系統即將問世，超微 (AMD-US) 有望繳出優於市場預期的季度財報，並上調全年展望。美銀重申「買進 (Buy)」評等，並將目標價由 550 美元調升至 620 美元，反映對 AI 基礎建設需求持續擴張的樂觀看法。

（圖：REUTERS/TPG）

美銀半導體分析師 Vivek Arya 指出，AMD 受惠於 EPYC(霄龍) 伺服器處理器持續擴大市占率、雲端客戶需求維持高檔，以及供應鏈狀況穩定，公司第二季業績有望優於市場預期，同時第三季財測也可能優於市場共識。

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Arya 預估，AMD 第三季財測可望納入首批 Instinct MI455X GPU「Helios」機架式 AI 系統出貨，第四季出貨量則可望進一步放大。隨著大型雲端服務供應商持續擴建 AI 資料中心，美銀估計，AI 伺服器市場可服務市場 (TAM) 規模約達 700 億美元，而 AMD 擁有業界最完整的 AI CPU 產品組合之一，可望持續受惠。

除了 Helios 平台外，AMD 預計第三季同步推出第六代 EPYC Venice 處理器。美銀認為，管理層屆時可望進一步強調 Agentic AI(智能體 AI) 發展趨勢，將帶動 CPU 需求持續成長，成為 AMD 未來幾年的另一項重要成長動能。

AMD 將於 8 月 4 日美股盤後公布第二季財報，被市場視為 8 月 AI 算力供應鏈財報季的重要觀察指標之一。在此之前，公司將於 7 月 22 日至 23 日在美國舊金山舉辦 Advancing AI 大會，預計展示最新 AI 基礎設施、系統架構及軟體生態系，市場焦點將放在首次亮相的 Helios 機架級 AI 平台，其核心採用 Instinct MI455X GPU，預料將直接對標輝達 (NVDA-US)GB300 NVL72 等大型 AI 伺服器平台。

報告指出，英特爾第一季營業利益率較 2025 年平均提高約 600 個基點，未來 18A-P 及 14A 製程已有多項客戶合作案推進中。隨著 18A 製程正式量產，以及 Diamond Rapids 與 Coral Rapids 等新一代伺服器平台陸續推出，市場將持續觀察其先進製程競爭力是否逐步改善。

至於安謀 (ARM-US)，美銀認為短期仍受全球智慧型手機市場疲弱拖累。Arya 指出，授權收入目前仍高度依賴手機出貨，而 2026 年全球智慧型手機銷量可能年減 10% 至 15%，2027 年也難見明顯復甦，過去由 Arm v8 升級至 v9 架構及 CSS 平台帶來的授權成長紅利已大致反映。

不過，美銀預期，Arm 積極切入資料中心市場，將成為下半年重要成長來源，包括 Alphabet (GOOGL-US) 旗下 Google Axion 及微軟 (MSFT-US)Cobalt 等自研伺服器處理器平台，未來可望逐步挹注授權及權利金收入。

整體而言，美銀仍持續看好半導體產業長期發展。報告指出，費城半導體指數 (SOX) 第二季累計大漲 88% 後，第三季回檔約 11%，符合過去歷史季節性修正走勢，屬於「健康修正」，並非產業基本面反轉。