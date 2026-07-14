鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-15 06:30

《巴隆周刊》報導，美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 股價周二 (14 日) 收高，擺脫前一交易日的震盪。KeyBanc 分析師 John Vinh 認為，隨著記憶體晶片價格持續上漲，這家記憶體晶片製造商的股價仍有相當大的上漲空間。

美光股價周二收漲 4.9%，報 983.12 美元。此前由於晶片類股全面遭到拋售，美光周一下跌 4.3%。目前股價較 6 月 25 日創下的最近收盤高點 1,213.56 美元下跌 19%。

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儘管本月股價有所回落，美光今年以來仍累計上漲近 250%，今年上半年更有 37 個交易日創下歷史收盤新高。

隨著人工智慧 (AI) 熱潮帶動龐大投資支出，記憶體晶片類股累積驚人漲幅後，近期波動尤其劇烈。市場目前正試圖判斷，記憶體價格還能持續上漲多久。

KeyBanc 的 Vinh 認為，答案是至少還有 18 個月。Vinh 在前往亞洲考察供應鏈後，於周一發布研究報告，將美光目標價從 1,600 美元上調至 1,750 美元。以周一收盤價 937 美元計算，意味著美光股價仍有約 87% 上漲空間。

他的目標價是以美光 2027 會計年度預估獲利的 9 倍本益比計算得出。

Vinh 寫道，「記憶體短缺的情況仍持續存在。供應鏈方面的說法持續顯示，記憶體市場的供應緊張環境將延續至 2027 年。」

更具體而言，KeyBanc 預測，今年第三季動態隨機存取記憶體 (DRAM) 價格將較第二季上漲 15% 至 20%，第四季則將再上漲 15%。NAND 快閃記憶體價格預計第三季將上漲 30% 至 40%，第四季再上漲 15%。

Vinh 同時預測，高頻寬記憶體 (HBM)——這種對最新 AI 處理器至關重要的特殊記憶體——價格明年預計將上漲超過一倍。