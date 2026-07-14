鉅亨網編譯羅昀玫 2026-07-15 07:10

電動車製造商 Lucid (LCID-US) 週二 (14 日) 因市場傳出公司正評估申請破產或私有化等選項，股價盤中一度暴跌逾 40%，並多次因波動過大暫停交易。不過，Lucid 隨後發表聲明駁斥相關傳聞，強調「謠言完全不屬實」，帶動股價收復部分跌幅，終場仍下跌 16%，收每股 4.62 美元。

Lucid駁斥破產、下市傳聞 股價一度暴跌逾40% (圖：shuttertsock)

專注於電動車產業的媒體《EV》報導，Lucid 正評估多項策略選項，包括私有化，以及依據美國《破產法》第 11 章 (Chapter 11) 申請破產保護。報導並指出，Lucid 已委託顧問公司 AlixPartners 評估相關方案，並將在董事會下次會議前提出建議。

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報導還稱，AlixPartners 建議 Lucid 持續推動美國及歐洲業務重整，並將資源集中於 Gravity SUV 車款，以提升營運效率。

對此，AlixPartners 拒絕評論相關報導。Lucid 則發布聲明強調，上述傳聞「完全不屬實」。

(圖：shutterstock)

Lucid 表示，公司目前擁有充足的流動性，可支撐營運至明年，且董事會並未成立任何特別委員會評估媒體報導所提及的情境。

公司指出，目前的重點仍是改善執行效率、強化營運體質，並充分發揮公司在技術、產品及創新方面的競爭優勢。Lucid 也強調，AlixPartners 的工作僅限於協助提升營運效率，從未向管理層或董事會建議申請破產。

近年來，Lucid 持續面臨電動車市場需求低於預期的挑戰，加上川普政府取消購買電動車可享 7,500 美元聯邦稅收抵免等政策變動，進一步加劇市場壓力。

由沙烏地阿拉伯公共投資基金 (PIF) 支持的 Lucid，上個月宣布裁減美國約 18% 員工，作為成本削減計畫的一部分。

此外，Lucid 本月稍早公布第二季交車量低於華爾街預期。新任執行長 Silvio Napoli 隨後宣布調整管理團隊，以簡化公司組織架構。

今年 5 月，Lucid 也撤回全年生產展望。Napoli 當時表示，公司將重新檢視各項營運決策，並優先降低目前偏高的車輛庫存，以改善整體營運表現。

財務方面，Lucid 第一季底持有約 7 億美元現金，並於今年 4 月完成 10 億美元募資，另有約 20 億美元尚未動用的定期貸款額度。根據 FactSet 預估，公司目前資金足以支撐未來約 12 個月的營運。

不過，Lucid 目前仍處於虧損狀態。FactSet 預估，公司至 2028 年底前仍將消耗約 67 億美元資金，最快要到 2029 年才有望實現自由現金流轉正。由於 Lucid 長期仰賴外部資金挹注，市場對其財務狀況高度敏感，也使此次破產傳聞引發股價劇烈震盪。