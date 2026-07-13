鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-13 20:50

高盛在最新報告中指出，外資有望成為推動印度股市下一波漲勢的最大動力。在經歷了創紀錄的拋售潮後，全球基金對印度市場的配置已大幅降至「減持」狀態，隨著宏觀經濟改善與倉位減輕，2026 年下半年預計將迎來新一輪資金回流。

報告顯示，2026 年上半年，受地緣政治緊張、油價高企及貨幣疲軟影響，海外投資者在短短 3 個半月內賣出了價值約 300 億美元的印度股票，將印度市場視為獲取資金的來源。然而自 6 月中旬以來，外資已轉為小幅淨買入，並主要流向金融板塊，顯示這波最嚴峻的拋售周期可能已經結束。

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高盛表示，隨着原油價格從戰爭引發的高點回落、盧比匯率趨於穩定，且印度國內增長保持韌性，市場前景已顯著改善。高盛因此重申其 2027 年 6 月 Nifty 指數 26,500 點的目標，這意味著該基準指數在經歷上半年約 9% 的修正後，未來仍有約 10% 的上升空間。

在配置方面，高盛預計市場將轉向價值股、大型股及內需導向型行業。特別是銀行業，由於外資先前在金融股拋售了約 120 億美元，隨著倉位回補，銀行股可望受益最深。此外，高盛也看好公用事業、能源煉油、旅遊及國防工業，但對於出口商及估值過高的中型股則保持審慎。