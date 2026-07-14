鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-14 20:20

根據摩根士丹利 (大摩) 最新發布的研究報告，蘋果 (AAPL-US) 正展現出強大的市場定價權，預計將在今年 9 月將 iPhone 價格上調約 200 美元。分析師團隊指出，這項舉措尚未被市場完全消化，一旦落實，預計將為 2026 財年第三季的每股盈餘 (EPS) 帶來 2% 至 4% 的增長，並對 2027 財年的獲利貢獻約 1% 的上行空間。

大摩：蘋果有實力上調iPhone售價200美元 建議加碼蘋果股票(圖:shutterstock)

以 Erik Woodring 為首的分析師強調，「更高的價格等於更高的獲利能力」，此觀點也支撐他們對蘋果股票「加碼」評等。

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摩根士丹利認為，蘋果硬體用戶對價格調漲的敏感度相對有限。在蘋果的產品生態系中，iPhone 是需求彈性最低 (即最不具價格敏感度) 的產品，其次是 Mac，最後才是 iPad。

由於 iPhone 是產品線中最昂貴且更換頻率最高的旗艦產品，若消費者在面對漲價時仍維持忠誠度，這 200 美元的增幅將轉化為利潤與盈餘的強大助力。

此外，競爭環境也對蘋果有利。報告指出，由於競爭對手目前面臨供應挑戰，消費者缺乏具備說服力的替代選項，這大大降低了因漲價導致銷量流失的風險。

根據供應鏈的最新調查顯示，iPhone 的組裝計畫在過去幾周保持穩定，代工廠與供應商並未釋出需求疲軟的訊號。

除了 iPhone，蘋果在 Mac 與 iPad 產品線上也成功執行了利潤維護策略。儘管記憶體成本上升導致這些產品近期價格有所變動，但交貨時間並未出現顯著變化，顯示市場接受度良好。

展望近期，市場正聚焦於三大關鍵催化劑：

財報展望：即將公佈的 6 月季度業績與 9 月季度指引。

硬體突破：9 月預計發表的 iPhone 18 Pro 系列，以及首款蘋果折疊手機。

AI 應用：新版 Siri AI 的公開測試版發布。 這些事件的重疊為看漲情境提供了高度的密度，有助於重塑市場預期。