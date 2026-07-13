鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-14 07:10

《Yahoo Finance》報導，馬斯克 (Elon Musk) 加入了蘋果 (AAPL-US) 與 OpenAI 之間的法律戰。這位 SpaceX(SPCX-US)和特斯拉 (TSLA-US) 執行長周末在 X 平台上多次抨擊 OpenAI 執行長奧特曼(Sam Altman)，並指控他「詐騙」。

馬斯克曾與奧特曼等人共同創辦 OpenAI。此前，他曾對奧特曼、OpenAI 總裁 Greg Brockman 提起訴訟，但最終敗訴。在該訴訟中，馬斯克指控兩人及 OpenAI 的支持者 微軟 (MSFT-US) 誘使他向公司捐款，讓他相信 OpenAI 將持續以非營利組織的形式運作。

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馬斯克在 X 的一篇貼文中表示，奧特曼「把詐騙提升到了全新的境界」。

奧特曼隨後回應，批評馬斯克「向公開市場投資人推銷短期太空資料中心的構想」。這指的是 SpaceX 計劃將資料中心送上太空，以此作為地面資料中心的替代方案。

馬斯克隨即反擊，表示公司將於明年開始把資料中心送上太空，並聲稱，「你先偷走了一個開源 AI 慈善組織，接著又偷走了蘋果所有的手機技術！」

蘋果上周五透過法院文件公開其對 OpenAI 提起的訴訟，聲稱「OpenAI 及其相關人員一直在組織層面進行一系列不當行為」。

OpenAI 發言人在一份提供給 Yahoo Finance 的聲明中表示，「我們對其他公司的商業機密沒有興趣。我們仍專注於打造創新技術，賦能世界各地的人們。」

蘋果在訴訟中指控，OpenAI 硬體主管、前蘋果產品設計副總裁 Tang Tan，以及目前任職於 OpenAI 的前蘋果電機工程師 Chang Liu，共謀竊取這家 iPhone 製造商的資訊，以協助 OpenAI 開發自己的 AI 裝置。

根據訴狀，Tan 在離開蘋果並加入 OpenAI 之前，曾將有關蘋果供應商的資訊寄到自己的私人電子郵件信箱。他還涉嫌要求仍任職於蘋果、但有意加入 OpenAI 的求職者，在面試時攜帶「實際零件」，以便進行「展示與說明」。

蘋果聲稱，Liu 曾使用一名前蘋果同事由公司配發的筆電存取蘋果內部網路，並下載與尚未發布產品相關的硬體檔案及其他專有資料。

訴狀指出，其他從蘋果轉職至 OpenAI 的前員工也曾以類似方式，將蘋果的機密資訊寄到自己的私人電子郵件帳戶，另有一些人則利用自己掌握的蘋果商業機密，協助 OpenAI 開發 AI 硬體裝置。