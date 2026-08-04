鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-08-04 10:19

台股 AI 投資狂潮與除權息旺季的雙重利多正式引爆！根據投信投顧最新公告，同時結合 AI 成長動能及息收優勢的台新 AI 優息動能 (00962-TW)ETF 8 月預計每單位配發 0.16 元，相較於上個月大幅增加一倍，以 8/3 收盤價 14.42 元計算，年化配息率達 13.31%，配息金額及配息率皆刷新該檔 ETF 成立以來的歷史新高紀錄，該檔 ETF 預計 8 月 17 日除息，8 月 14 日為最後買進日，9 月 4 日領息。

台新00962月配息金額大增1倍創新高 年化配息率達13%。(圖：shutterstock)

台新臺灣 AI 優息動能 ETF 基金研究團隊表示，全球 AI 軍備競賽已從前兩年的「軟體題材想像空間」，正式步入全面商用變現、硬體實質出貨的「大豐收黃金期」。從美股全球科技巨頭擴增資本支出、全球 AI 資料中心爆發性的建置速度，到生成式 AI 深入邊緣運算裝置、智慧物流、AI 醫療等，皆對台灣的科技軟硬體生態系產生了巨大的剛性需求。台灣科技企業在晶圓代工、先進封裝 (CoWoS)、伺服器代工、散熱模組、高階電源供應器、以及 PCB 與光通訊等領域，掌握了全球不可或缺的核心戰略地位。

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00962 所追蹤的「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 AI 優息動能指數」，獨創雙優化機制：5 月追股息、11 月衝動能，在每年台股除權息旺季來臨前的 5 月份，指數會全面聚焦於「股利率擇優」的精選標的。將權重傾斜至即將發放高額股息、且財務結構健康的 AI 科技股票，確保在除權息高峰期能擁有最高水準的現金股利，為投資人奠定高息防禦的基礎。

11 月定審則全力「鎖定動能」，在除息旺季結束，市場步入第四季時，指數會在 11 月份切換為進攻模式。此時選股以「股價動能」與「營收動能強勢」的 AI 黑馬股為主。讓 00962 不只能夠領股息，更能敏銳地捕捉到年底作帳行情。