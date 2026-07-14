鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-14 16:05

鴻海 (2317-TW) 宣布首度參與「2026 日本臺灣形象展」，展出智慧電動車 MODEL A、MODEL B，以及支援 AI Factory 的模組化資料中心（Modular Data Center, MDC），三項展品皆為首次於日本公開亮相，聚焦智慧電動車與 AI 基礎建設兩大主軸。

鴻海副總經理暨發言人巫俊毅表示，日本是鴻海持續深耕的重要市場，除了服務日本 Tier 1 的 ICT 客戶外，近年來也持續拓產日本的 EV 及 AI 兩大產業。此次參與日本臺灣形象展，希望藉由智慧電動車、AI 模組化資料中心的展示，分享鴻海從產品設計、研發到量產的整合能力，以及 CDMS 商業模式與 BOL 策略。

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近年鴻海的商用車與乘用車產品，在 CDMS 的商業模式下，持續拓展海外市場，其中，此次展出的 MODEL A 就是以日本市場為出發，具備高度平台彈性，可依不同城市與產業需求延伸為 MPV、計程車及物流車等多元應用車型。

鴻海本次展出的 MODEL A 計程車版本聚焦都會載客服務，整合 AI 智慧翻譯、智慧電池系統，以及寬敞座艙與行李空間，打造高效、舒適且具未來感的次世代電動乘車體驗。MODEL B 則鎖定年輕世代與都會移動需求，本次展出為 FOXTRON BRIA 市售版本，今年已在臺灣正式開賣。

AI 基礎建設方面，鴻海首次於日本展示支援 AI Factory 的模組化資料中心，採標準化、模組化設計，整合 IT 設備、供電、散熱及液冷等核心子系統，可協助企業快速建置具高度擴充性的 AI 算力基礎設施，支援 AI Factory、企業 AI 與高效能運算等多元應用需求。