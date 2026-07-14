鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-14 13:54

漢翔航空工業（AIDC）(2634-TW) 前董事長胡開宏近日受邀參與經濟部「金有味」節目，深度剖析台灣軍工產業的特殊性，並揭示無人機邁向 AI 化的必然趨勢。他更在訪談中透露，年輕世代若想加入這座「新護國神山」，必須具備包括語言、電腦操作與最新的 AI 運用三大關鍵條件，且強調該產業不限相關科系，最重要的是「即刻投入」，最好的時機就是現在。

地緣政治與國機國造：產業鏈的生存戰

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胡開宏指出，台灣的軍工產業環境極為特殊，受限於國際政治因素，產品往往侷限於國內市場，難以輕易外銷。在市場與需求有限的情況下，「訂單的延續性」成為產業生存的命脈。他進一步表示，透過「國機國造」政策的延續，才能有效留住核心人才，並維持龐大供應鏈的動能。

胡開宏表示，航太製造的供應鏈極其廣泛，從噴漆、複合材料、電線、燈具到螺絲螺帽，皆有國內廠商參與。目前由漢翔帶頭的「海外商機聯盟」已整合超過 260 家無人機相關會員，形成跨足全台的產業聚落。

然而，胡開宏指出，企業要進入此產業的門檻極高，廠商必須先取得 AS9100 等國際航空認證，即便是一顆螺絲也需經過極其嚴格的製程比對，確保與原廠規格完全一致。

AI 導入無人機：從「偵測迴避」到「蜂群攻擊」

談及無人機的未來，胡開宏表示，AI 的導入是必然趨勢。他解釋，未來戰場將走向「飽和攻擊」，也就是低成本、大量的無人機蜂群。當空域中充滿數以萬計的無人機時，光靠人類操作員已無法應付。

胡開宏指出，AI 具備「偵測與迴避」（Detect and Avoid, DAA）的能力，能自動判斷天候與障礙物，並自主執行目標任務。 除了國防應用，他也分享了漢翔在能源領域的布局。他指出，漢翔已建置名為「電力島」的儲能微電網系統，具備「削峰填谷」與「全黑啟動」能力。即使在災害導致斷電的極端情況下，電力島仍能維持廠區 5 到 6 小時的獨立運作，對於電力敏感的科技生產線至關重要。

點名加入產業的三大條件：即刻投入是關鍵

針對有意投身無人機與航太產業的年輕人，胡開宏明確提出了三大條件。首先是「紮實的基本功」，他表示這不限於理工科系，包括語言、電腦操作與最新的 AI 運用，皆是必備的溝通與技術門檻。其次是「深鑽特定領域的專業」，他鼓勵人才在自己感興趣的領域做到頂尖，讓同業「想到這件事就想到你」。