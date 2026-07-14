中磊順利轉嫁記憶體成本 光纖、5G FWA產品拉貨下半年營運可期
鉅亨網記者吳承諦 台北
網通廠中磊 (5388-TW) 受惠於全球企業與家用寬頻設備升級浪潮，法人指出，中磊順利轉嫁記憶體上漲成本，由於 AI 應用的興起導致數據量暴增，進而帶動基礎建設必須隨之升級，北美電信運營商紛紛加速用戶端設備的拉貨。在北美電信公司的光纖產品與 5G FWA 開始大量出貨帶動下，下半年營運可期。
法人分析，今年中磊的業務成長引擎主要來自於兩大關鍵區塊。首先是企業與家用寬頻設備的規格升級，包括 Wi-Fi 7 技術的大規模導入、DOCSIS 4.0 與 10G PON 產品升級，以及 5G FWA 需求的持續放量。
其次是因應 Cable 技術升級的關鍵產品 DAA 分散式局端設備，該產品旨在減少訊號衰減與延遲，法人預估將於今年下半年開始貢獻營收，並於明年展現更顯著的貢獻，其整體市場潛在規模高達數百億元。
在供應鏈成本控管方面，雖然目前記憶體 DRAM 與 Flash 面臨短缺且現貨價格大漲，使得記憶體成本在產品中占比已達雙位數百分比，但法人表示，中磊已成功將增加的成本轉嫁給客戶。由於電信商客戶的核心商業模式是賺取用戶月費，流失訂戶的損失遠大於設備成本漲價，因此轉嫁成功率極高。
法人指出，雖然成本上漲會因分母變大而微幅稀釋毛利率，但隨著營收規模持續擴大與費用率收斂，營業利益率將隨之上揚，這也間接預示了公司未來的獲利成長幅度將有機會超越營收的成長幅度。
除了傳統的主力傳輸產品，中磊也順應市場趨勢積極布局新創領域，包含邊緣 AI 智慧監控裝置與多元企業級網通設備等。法人認為，這有助於公司在分散地緣政治與標案波動風險的同時，開拓出更穩健的長線獲利基石。
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