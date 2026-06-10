夏普宣布進軍AI伺服器市場 2027年度前啟動銷售業務

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-10 17:10

鴻海 (2317-TW) 旗下夏普 (SHARP) 舉辦「2026 事業方針說明會」，首度揭示 2025-2027 年度中期經營計畫的最新進展與成長藍圖，並宣布進軍 AI 伺服器市場，將整合鴻海採購與製造實力，在 2027 年度前正式啟動 AI 伺服器的銷售業務。

夏普經營團隊。(圖：日本夏普官網)

夏普社長暨執行長河村哲治指出，除了切入 AI 伺服器銷售業務外，夏普更將積極推動堺工廠 (SDP) 轉型為亞洲具指標性的 AI 數據中心。此外，為了構建支撐「AI 無處不在」願景的基礎設施，將衝刺次世代衛星通訊技術，預計於 2027 年度內達成商業化。未來也將同步推進產業 DX（數位轉型）、EV 電動車移動應用及宇宙用太陽能電池等前瞻新事業。

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常務執行董事、共同營運長暨智慧生活事業群總經理菅原靖文表示，夏普以白色家電與空調事業，將持續在日本及國內外市場擴展高附加價值的旗艦產品陣容。在軟體層面，將正式推展包含代理型 AI 服務 (Agentic AI) 在內的 AIoT 事業，透過邊緣 AI 讓家電主動學習用戶習慣，全面落實 AI 服務商業化與營收變現。

執行董事、共同營運長暨智慧辦公事業群總經理小林繁明確揭示「行動通訊 / 運算解決方案」與「工作場所解決方案」的成長預測；小林繁強調，未來將透過五大策略驅動轉型，將現有業務「智慧化」、運用企業併購 (M&A) 強化 IT 服務、開闢全新「AI 顧問諮詢事業」、擴大機器人佈局，並對既有通訊事業進行根本性變革，打造高效的一站式智慧辦公生態系。

執行董事、顯示設備負責人暨夏普顯示科技社長川合勝博表示，面板業務轉型徹底變更成本結構，積極執行輕資產化策略，依據各工廠特性集中發展主力產品以改善整體收益，展望未來，顯示設備資源將全力挹注於具備高成長潛力的利基型新事業，包括持續推廣零功耗綠能顯示器電子紙，以及積極研發次世代 AR(擴增實境) 穿戴裝置專用的核心光學零組件。