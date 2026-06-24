鴻海與夏普簽署MOU布局策略新興產業 加速日本及全球市場發展
鉅亨網記者彭昱文 台北
鴻海 (2317-TW) 今 (24) 日宣布，與日本夏普株式會社 (SHARP) 簽署策略合作備忘錄，加速新事業發展與市場拓展，雙方將共同開發符合市場需求的創新產品與服務，涵蓋 AI 基礎設施與解決方案、能源與 ESG 相關應用、機器人與智慧自動化系統、次世代通訊技術及智慧城市等領域。
基於策略合作備忘錄，雙方將優先評估建立「3+3+3」聯合研發平台的可行性，結合 SHARP 新事業布局與鴻海的技術能力，推動聯合研發、技術驗證（PoC）、產品開發及商業化應用，進一步強化雙方在成長產業的競爭優勢，雙方亦將評估成立新事業落地的業務發展合作平台。
在 AI 基礎設施領域合作方面，雙方將以 SHARP 已宣布推進之 AI 伺服器事業為基礎，進一步研究以 SHARP 品牌推動 AI 伺服器相關產品與解決方案，並結合產品供應、維運服務、導入支援及相關商業模式，回應企業與產業客戶對高效能運算及 AI 應用快速成長的需求。
SHARP 未來與鴻海將透過明確的合作架構與溝通機制，持續推動各項合作計畫，依市場需求與產業發展趨勢，審慎評估並逐步落實各項合作機會，共同創造長期價值，並藉由結合 SHARP 的品牌與市場優勢，以及鴻海的製造能力、供應鏈資源與全球夥伴網絡，共同拓展日本及全球市場商機，推動新事業加速落地。
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