鴻海與夏普簽署MOU布局策略新興產業 加速日本及全球市場發展

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-24 16:58

鴻海 (2317-TW) 今 (24) 日宣布，與日本夏普株式會社 (SHARP) 簽署策略合作備忘錄，加速新事業發展與市場拓展，雙方將共同開發符合市場需求的創新產品與服務，涵蓋 AI 基礎設施與解決方案、能源與 ESG 相關應用、機器人與智慧自動化系統、次世代通訊技術及智慧城市等領域。

在鴻海董事長劉揚偉（中）見證下，鴻海E次集團總經理林忠正（左）與夏普社長河村哲治（右）完成策略合作備忘錄簽署。(圖：鴻海)

基於策略合作備忘錄，雙方將優先評估建立「3+3+3」聯合研發平台的可行性，結合 SHARP 新事業布局與鴻海的技術能力，推動聯合研發、技術驗證（PoC）、產品開發及商業化應用，進一步強化雙方在成長產業的競爭優勢，雙方亦將評估成立新事業落地的業務發展合作平台。

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在 AI 基礎設施領域合作方面，雙方將以 SHARP 已宣布推進之 AI 伺服器事業為基礎，進一步研究以 SHARP 品牌推動 AI 伺服器相關產品與解決方案，並結合產品供應、維運服務、導入支援及相關商業模式，回應企業與產業客戶對高效能運算及 AI 應用快速成長的需求。