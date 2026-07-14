鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-14 13:37

過去四周韓國綜合指數快速從 9,200 點回落至 6,800 點，韓國散戶還能扛多久已經成為衡量 AI 牛市是否還存活的關鍵指標。

根據韓國金融投資協會 13 日（周一）更新的數據，本月 10 日的券商強制賣出交易數據依然高達 816 億韓元。加上前一天 1,421 億韓元的強平數據，7 月前 8 個交易日的強平交易金額已經達到 4,258 億韓元。

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今年 6 月韓國散戶遭券商強平的股票總額超過 1.1 兆韓元，較 5 月激增 58.6%，寫下今年來新高。

在這個節骨眼上，美國總統川普 13 日宣布重新封鎖伊朗，令韓國散戶肩頭的份量又重了一些。

不出意外，韓國央行也會在本周晚些時候升息，進一步考驗韓國散戶的韌性。

更加不妙的信號是，近幾個月頂著外資和機構拋壓咬牙托舉韓國股市的散戶，賬戶裡防禦強平的彈藥也在持續減少。