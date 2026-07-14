鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-14 10:28

台股資金活水到！本周是台股 ETF 股利發放高峰期，因颱風天延後一日交易，14 日有 7 檔發放股利預估逾 244.66 億元，共有 216 萬 8305 位受益人一早被錢香醒。其中以群益台灣精選高息 (00919-TW) 配發 179.91 億元，金額最多，133.6 萬位受益人，平均每人領到 13460 元小確幸。

ETF 理財達人表示，台股雖處高檔震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，行情機會大於風險，仍需在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率，台股高息 ETF 就是穩健投資首選。台股後市不看淡，應著重企業長期競爭優勢的重點，現階段宜採取穩健持股布局；今年台股高息 ETF 績效表現有別於去年壓抑，加上大盤在高檔震盪下，投資人不妨以台股高息 ETF 介入台股。

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群益投信台股 ETF 研究團隊表示，投資高股息 ETF 有兩大重點：張數、成本。想要累積張數就要靠長期不懈的定期定額買進，不要小看定期定額的威力，如果一個月買進 1 張，1 年可以買進 12 張，另外股息再投入，只要堅持下去，複利的威力會讓你的持有張數越來越多。整體而言，台股高息 ETF 有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，投資高股息 ETF 最主要目的是能打造現金流，也是希望能在市場震盪中多一層韌性保護。今年來台股大漲，成交量放大，貿易出超大幅增加，超額儲蓄帶動理財需求大增，都是金控旗下的壽險、銀行、證券以及投信等子公司獲利同時變好的原因，投資人可以留意持有金融股比例高的台股 ETF 相關投資契機。整體而言，建議投資人可續抱台股高股息 ETF，並搭配市值型或主動式台股 ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。