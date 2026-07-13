鉅亨網記者陳于晴 台北
AI 題材再度成為市場亮點！儘管台股上周五因颱風假休市，但美股表現強勁，其中科技巨頭漲勢尤為凌厲，帶動標普 500 指數逼近歷史高點。在台掛牌的美股 ETF 今 (13) 日表現亮眼，盤中漲幅超過 1% 的原型美股 ETF，包括元大納斯達克精選 (009820-TW)、中信美國創新科技 (009801-TW)、台新標普科技精選(009807-TW)、國泰北美科技(00770-TW) 及大華美國 MAG 7+(009815-TW) 等。
法人表示，市場持續上修標普 500 指數成分企業的獲利預期，隨著美股第二季財報季即將登場，科技龍頭企業表現備受關注，高比例布局資訊科技產業的企業可望繳出優於預期的成績單，建議投資人持續關注並布局美國科技 ETF。
根據 FactSet 統計，市場預估標普 500 指數企業第二季獲利將較去年同期成長 23.6%，可望連續兩季維持逾 20% 的獲利增幅。其中，晶片類股表現最為突出，第二季獲利成長率預估高達 136%。不過，隨著營運成本增加，企業獲利率可能較上季下滑，相關數據也將成為市場檢視重點。法人提醒，在美股已處高檔區間之際，若財報或展望釋出不如預期的訊息，恐引發獲利了結賣壓，進而造成股市短線修正。
中信美國創新科技 ETF(009801-TW) 經理人張苡琤表示，科技巨頭持續擴大資本支出，推動 AI 基礎建設需求快速成長，市場也陸續上調美國企業全年獲利成長預期，反映整體企業基本面尚未出現衰退跡象。若第二季財報表現優於市場預期，將有機會進一步成為推動美股續揚的重要動能。
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
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