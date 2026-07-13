‌



根據 FactSet 統計，市場預估標普 500 指數企業第二季獲利將較去年同期成長 23.6%，可望連續兩季維持逾 20% 的獲利增幅。其中，晶片類股表現最為突出，第二季獲利成長率預估高達 136%。不過，隨著營運成本增加，企業獲利率可能較上季下滑，相關數據也將成為市場檢視重點。法人提醒，在美股已處高檔區間之際，若財報或展望釋出不如預期的訊息，恐引發獲利了結賣壓，進而造成股市短線修正。