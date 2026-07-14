鉅亨網記者張韶雯 台北
台股今（14）日面臨沉重賣壓，指數開低走低，早盤一度重挫逾千點。加權指數在經歷上週回檔整理後，本周賣壓持續蔓延，短線獲利了結氣氛濃厚。聯博投信表示，儘管近期市場波動加劇，但資金並未全面潰散，而是更集中於具備產業競爭優勢與獲利能見度的大型權值股及金融龍頭，顯示投資人對於台灣企業的中長期成長動能仍抱持正面態度，目前市場修正主要集中在評價面的調節，建議投資人靜待第二季財報與法說會行情帶來的選股契機。
台股上周進入高檔震盪格局，單周大盤下跌 3.05%，昨天台股大盤雖小漲，今日則因市場恐慌情緒擴大，早盤大跌逾千點，加劇市場修正壓力。
聯博投信副總經理林炳魁指出，上周市場結構呈現大型股優於中小型股、金融優於大盤的輪動態勢，代表大型權值股的加權指數跌幅低於櫃買中心指數，顯見資金正持續流向流動性佳且財務體質穩健的龍頭企業，以此進行防禦與配置。
在產業表現方面，林炳魁指出，AI 供應鏈持續展現韌性，半導體類指數上周跌幅明顯小於大盤，顯示市場對高效能運算、先進製程與先進封裝的長期成長趨勢依舊具備信心。全球科技巨頭持續擴大 AI 資本支出，為台灣半導體產業提供強力的基本面支撐。儘管部分高評價科技股面臨調節壓力，但分析認為此乃短線資金面修正，產業長期展望未變。
金融族群則成為盤面上的資金避風港。受惠於台股成交量維持高檔、壽險投資收益改善以及高股息題材加持，金融保險類股表現逆勢抗跌。
展望後市，隨著第二季財報與法說會陸續揭曉，市場焦點將回歸企業獲利成長表現。在 AI 投資週期持續擴張及企業獲利動能穩健的背景下，半導體、AI 供應鏈與金融龍頭企業仍是長期布局的投資重點，主動式選股將成為掌握下半年產業輪動機會的關鍵。
|看好產業
|看好原因
|半導體
|市場對 AI 晶片、先進製程及先進封裝需求前景仍抱持高度信心，亦持續看好 AI 應用擴散、高階顯示技術及高附加價值晶片需求成長
|金融保險
|金融保險類股兼具收益與防禦特性，且市場對高股息與穩定獲利企業的需求增加
|居家生活
|內需消費龍頭持續受市場青睞，在獲利創高及高股利題材支撐下表現亮眼，反映資金尋找兼具穩定現金流與成長性的非電子優質企業
資料來源：聯博投信。
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