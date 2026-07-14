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在產業表現方面，林炳魁指出，AI 供應鏈持續展現韌性，半導體類指數上周跌幅明顯小於大盤，顯示市場對高效能運算、先進製程與先進封裝的長期成長趨勢依舊具備信心。全球科技巨頭持續擴大 AI 資本支出，為台灣半導體產業提供強力的基本面支撐。儘管部分高評價科技股面臨調節壓力，但分析認為此乃短線資金面修正，產業長期展望未變。

展望後市，隨著第二季財報與法說會陸續揭曉，市場焦點將回歸企業獲利成長表現。在 AI 投資週期持續擴張及企業獲利動能穩健的背景下，半導體、AI 供應鏈與金融龍頭企業仍是長期布局的投資重點，主動式選股將成為掌握下半年產業輪動機會的關鍵。