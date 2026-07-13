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AI 概念股在美股盤前時段遭遇賣壓，人工智慧 (AI) 相關類股集體走軟。投資者對於大型科技公司能否持續維持其激進的支出計畫感到疑慮，導致多檔晶片股出現回檔。
其中，南韓記憶體大廠 SK 海力士在美國市場首度亮相並大漲 13% 後，周一 (13 日) 盤前交易下跌 7.7%，而在南韓掛牌的股份更收跌 15%。分析指出，由於該股在過去 12 個月內已飆升 500%，投資者在當前環境下多傾向於獲利了結。
這波跌勢也全面波及其他半導體供應商。美光 (MU-US) 股價下跌 4.9%，快閃記憶體供應商 Sandisk(SNDK-US) 下跌 6%。其他受到 AI 浪潮帶動的企業，如 AMD(AMD-US)、Intel(INTC-US)、Lumentum(LITE-US)、Marvell(MRVL-US) 與 Western Digital(WDC-US)，在周一的盤前交易中也均呈現下滑趨勢。
相較於 AI 領域的震盪，部分個股因企業併購或業績消息而走勢強勁。MGM Resorts (米高梅度假村) 股價上漲 2.7%，主因是有報導指出 Barry Diller 的 People Inc. 正與該賭場營運商洽談潛在交易。此外，汽車製造商 Stellantis 股價攀升 0.9%，主要受惠於北美市場對新車型的強勁需求，帶動其第二季車輛出貨量成長 10%。
至於全球晶圓代工龍頭 台積電 (TSM-US)，周一交易表現相對平穩。儘管台積電公布 6 月份營收達到 4,426.8 億新台幣 (約 138 億美元)，創下該公司單月營收的歷史新高，投資者仍保持觀望，市場焦點已轉向即將於本周四公布的第二季財報
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