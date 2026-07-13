鉅亨網新聞中心 2026-07-13 20:08

AI 概念股在美股盤前時段遭遇賣壓，人工智慧 (AI) 相關類股集體走軟。投資者對於大型科技公司能否持續維持其激進的支出計畫感到疑慮，導致多檔晶片股出現回檔。

從英特爾、AMD到Sandisk 什麼引發了美股周一盤前跌勢？(圖:shutterstock)

其中，南韓記憶體大廠 SK 海力士在美國市場首度亮相並大漲 13% 後，周一 (13 日) 盤前交易下跌 7.7%，而在南韓掛牌的股份更收跌 15%。分析指出，由於該股在過去 12 個月內已飆升 500%，投資者在當前環境下多傾向於獲利了結。

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相較於 AI 領域的震盪，部分個股因企業併購或業績消息而走勢強勁。MGM Resorts (米高梅度假村) 股價上漲 2.7%，主因是有報導指出 Barry Diller 的 People Inc. 正與該賭場營運商洽談潛在交易。此外，汽車製造商 Stellantis 股價攀升 0.9%，主要受惠於北美市場對新車型的強勁需求，帶動其第二季車輛出貨量成長 10%。