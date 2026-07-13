鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-13 10:54

知情人士透露，德國正出資為烏克蘭採購 5 萬架攻擊型無人機，這是西方政府為基輔購買無人機中已知規模最大手筆訂單之一。

德國被曝出資9,000萬歐元，幫烏克蘭採購5萬架攻擊型無人機。（圖：Shutterstock）

烏克蘭戰爭持續四年多以來，烏克蘭高度依賴各類無人機，隨著烏軍每天執行數千次無人機打擊任務，該國每年的無人機產量已達數百萬架。

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據《路透社》12 日（周日）報導，這批攻擊型無人機訂單涉及「Shrike」型第一人稱視角（FPV）無人機，由烏克蘭主要製造商 SkyFall 生產，並搭載美國防務技術公司 Auterion 開發的軟體。

Auterion 執行長 Lorenz Meier 證實了合約規模，並稱該合約價值約 9,000 萬歐元，資金由一個歐洲國家提供。Meier 說，部分無人機已交付給烏克蘭政府，其餘部分定今年內發貨。

SkyFall 也證實德國參與其中，但無法對採購細節發表評論。德國國防部則以「行動安全」為由，拒絕置評。烏克蘭國防部也拒絕置評。