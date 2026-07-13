台股今 (13) 日開高走低，盤中受韓股熔斷重挫翻黑收平盤，小漲 25.91 點，收 45,380 點，成交量為 1.02 兆元。其中外資賣超 195.77 億元、連 7 賣超台股，由買轉賣面板股友達 ( 2409-TW )10.69 萬張為個股最多，看好華航 ( 2610-TW ) 與長榮航 ( 2618-TW ) 受惠旅遊旺季及 AI 貨運需求暢旺，大買 5.8 及 2.1 萬張。

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外資賣超前 10 名個股中，賣超首位為友達 10.69 萬張最多，其次為臺企銀 3.15 萬張居次、南亞科 2.9 萬張、英業達 2.66 萬張、遠東新 1.87 萬張、台新新光金 1.85 萬張、中鋼 1.59 萬張、亞泥 1.61 萬張、陽明 1.45 萬張、華邦電 1.36 萬張。另外資針對即將在周四 (16 日) 舉行法說的台積電也賣超 2,045 張，為連 3 賣。

法人表示，台股今日呈現明顯的開高走低格局，從技術面來看，加權指數盤中突破 46,000 點後無法守穩，收盤留下明顯長上影線，代表 4 萬 6 千點附近仍有套牢與獲利了結賣壓，從大漲近千點縮小至僅上揚 25 點，顯示短線追價信心仍不足，後續若能重新站穩 4 萬 6，才有機會進一步轉強，反之若 4 萬 5 千點失守，盤勢可能再度回到震盪整理。