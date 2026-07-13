鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (13) 日開高走低，盤中受韓股熔斷重挫翻黑收平盤，小漲 25.91 點，收 45,380 點，成交量為 1.02 兆元。其中外資賣超 195.77 億元、連 7 賣超台股，由買轉賣面板股友達 (2409-TW)10.69 萬張為個股最多，看好華航 (2610-TW) 與長榮航 (2618-TW) 受惠旅遊旺季及 AI 貨運需求暢旺，大買 5.8 及 2.1 萬張。
三大法人今日資金動向部分，自營商賣超 110.98 億元、投信買超 96.09 億元、外資賣超 195.77 億元，合計單日三大法人共賣超 210.66 億元。期貨部分，外資期貨淨空單小增至 8.1 萬口。
外資買超前 10 名個股部分，看好暑假旅遊及半導體產品載貨利多，大買華航 5.8 萬張最高，其次大買中信金 4.1 萬張，買超友訊 2.2 萬張第 3，其後依序為買超華航 2.14 萬張、臻鼎 - KY2.1 萬張、漢翔 1.54 萬張、上海商銀 1.22 萬張、聯強 1.14 萬張、合庫金 1.01 萬張、台灣大 9,724 張。
外資賣超前 10 名個股中，賣超首位為友達 10.69 萬張最多，其次為臺企銀 3.15 萬張居次、南亞科 2.9 萬張、英業達 2.66 萬張、遠東新 1.87 萬張、台新新光金 1.85 萬張、中鋼 1.59 萬張、亞泥 1.61 萬張、陽明 1.45 萬張、華邦電 1.36 萬張。另外資針對即將在周四 (16 日) 舉行法說的台積電也賣超 2,045 張，為連 3 賣。
投信買超前 10 名個股部分，以台新新光金買超 9,616 張最高、中信金 9,372 張居次、兆豐金 8,661 張、遠東新 5,302 張、臻鼎 - KY 賣 4,007 張、華通 3,350、英業達 2,902 張、南電 2,631 張、廣達 2,054 張。
投信賣超前 10 名個股部分，以聯電最高 8,770 張、其次為國巨 * 4,365 張、長榮航 2,892 張、啟碁 2,384 張、日電貿 2,312 張、國泰金 1,846 張、富邦金張 1,440、群益證 1,190 張、長榮 1,057 張、宏碁 1,013 張。
法人表示，台股今日呈現明顯的開高走低格局，從技術面來看，加權指數盤中突破 46,000 點後無法守穩，收盤留下明顯長上影線，代表 4 萬 6 千點附近仍有套牢與獲利了結賣壓，從大漲近千點縮小至僅上揚 25 點，顯示短線追價信心仍不足，後續若能重新站穩 4 萬 6，才有機會進一步轉強，反之若 4 萬 5 千點失守，盤勢可能再度回到震盪整理。
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