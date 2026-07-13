鉅亨網新聞中心 2026-07-14 06:30

近期記憶體晶片族群波動加劇，引發市場擔憂半導體設備股恐同步承壓。不過，伯恩斯坦（Bernstein）最新研究報告指出，歷史經驗並不支持「記憶體跌、設備股必跌」的連動邏輯，兩者走勢未必高度一致，半導體設備股仍完全有機會走出獨立行情，維持相對強勢的表現。

伯恩斯坦最新發布的深度分析報告中，回溯自 2012 年以來的市場數據，試圖釐清半導體設備（WFE）與記憶體類股之間的關聯。

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結果顯示，設備類股與記憶體類股的股價相關係數在 2012 年至 2018 年間僅約 0.4，即便在 2019 年後數值有所提升，也僅落在 0.6 左右。

相比之下，半導體設備類股與費城半導體指數（SOX）的相關係數長期維持在 0.8 至 0.9 的高水位。

這項數據強而有力地證明，半導體設備產業的景氣榮枯，更多是與整體半導體產業的趨勢同步，而非僅僅依附於單一的記憶體產業週期。市場過度放大了兩者的連動性，忽略了設備類股本質上具備更多元的驅動因子。

事實證明，不論兩者相關性高低，過去多次週期中，設備類股在記憶體類股回檔時，不僅能保持穩定，甚至多次繳出亮眼的超額報酬。

歷史多次證實設備股具備抗跌韌性

復盤過去七輪半導體產業週期，可以清楚看到，設備類股多次在記憶體產業下行期間，展現出逆勢向上的韌性。例如在 2015 至 2016 年間，記憶體類股因供需失衡錄得負報酬，設備類股卻逆勢成長，漲幅達雙位數。

同樣地，2021 至 2022 年間，當晶片市場景氣反轉、記憶體類股跌幅持續擴大時，設備類股依然維持正向回報。

當然，這波 AI 投資熱潮確實改寫了過去的劇本。受到高頻寬記憶體（HBM）及傳統 DRAM 需求強勁的驅動，記憶體類股在過去一年多來表現優異，大幅領先設備類股，雙方的獲利差距甚至來到歷史新高。

伯恩斯坦認為，這代表目前記憶體類股相較於設備類股，其估值溢價已經處於歷史高水位，在未來若產業回歸正常節奏，市場均值回歸的機制下，半導體設備類股將有望重新奪回相對收益的優勢，成為資金避險與佈局的首選。

基本面穩健 獲利預期支撐力強

伯恩斯坦強調，投資人真正需要擔心的，並非記憶體價格的正常化調整，而是該修正是否會演變成影響晶圓代工廠資本支出的系統性風險。

目前看來，這種擔憂或許是多慮了。

隨著 AI 基礎設施的大規模建設、先進邏輯製程的持續演進，以及先進封裝技術的加速落地，全球對於高端製造設備的需求依然強勁。這些技術升級與擴產需求，為晶圓製造設備市場提供了堅實的下檔支撐。

從基本面審視，未來幾年全球晶圓製造設備市場仍將維持成長動能，產業整體的獲利預測具備持續上修的空間。

一方面，全球記憶體製造商並未停下先進產能投資的腳步；另一方面，各國政府為了強化半導體在地供應鏈，正積極推動本土製造能力，這些政策紅利將使相關資本支出持續釋放。

風險與收益比更具吸引力

對於記憶體產業的展望，儘管長期協議對價格的保護效應有限，但 HBM 供需仍處於緊繃狀態，加上傳統記憶體價格改善，產業獲利仍存在上修可能。

然而，相較於記憶體類股目前的價格已經充分反映樂觀預期，半導體設備類股在經歷了一段時間的震盪後，目前展現出的風險收益比顯得更具吸引力。

記憶體產業目前的修正屬於景氣循環中的正常調整，尚不足以動搖半導體設備產業的長線基本面。相較於波動較大的記憶體族群，具備技術門檻、競爭優勢且受惠 AI 長期趨勢的設備廠，仍是更具防禦性與成長潛力的配置方向。