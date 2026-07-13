鉅亨網記者陳于晴 高雄 2026-07-13 16:45

中國信託商業銀行全新旗艦「亞灣分行」今 (13) 日盛大開幕，該分行占地近 500 坪，融合金融、科技與文化元素，是中信銀行具體響應政府「亞洲資產管理中心」在高雄落地的關鍵示範據點。中信銀行董事長陳佳文致詞時透露，他與總經理楊銘祥皆為雄中畢業，對高雄有深厚在地情感，中信銀在高雄專區的資產規模與核心高資產業務市占已高達二至三成，未來將持續以領先同業的實力，帶領高雄成為亞洲資產管理走向國際的重要起點。

亞灣分行為中信銀行全台第 159 家分行、也是高雄第 17 個服務據點、專區內第 6 家分行。該分行打破傳統分行框架，定位為中信銀行在亞洲資產管理中心高雄專區的「關鍵示範據點」，更創下中信近年來最盛大、隆重的開幕規格。開幕現場冠蓋雲集，包含高雄市市長陳其邁、高雄市政府經濟發展局局長廖泰翔，以及中信銀行董事長陳佳文、總經理楊銘祥、個人金融執行長楊淑惠等逾百位貴賓皆親臨見證。

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陳佳文致詞時透露，自己本身跟總經理楊銘祥都是高雄中學畢業的，對高雄這片土地有著非常特殊且深厚的情感。這次亞灣分行的設立，是中國信託對政府推動亞洲資產管理中心政策最直接、最具體的回應。「我們不希望這裡只是台北金融服務的延伸，而是要讓高雄成為亞洲資產管理中心走向國際的重要起點。」

金管會自 2025 年 7 月啟動高雄專區以來，截至 2026 年 5 月底，金融三業合計已有 57 家機構進駐 (包含 21 家國銀)。而中信銀行憑藉強大的業務實力，在專區內繳出極為亮眼的成績單。

陳佳文指出，中信銀行在專區投入了龐大的人力與物力，各項業務均大幅領先同業，其中，在服務客戶數與資產規模上，中信市占率均高達 25% 以上；在「家族辦公室」、「保單融資」及特殊理財等核心業務上，中信的市占率更突破 3 成。

中信銀行今 (13) 日於高雄亞洲新灣區舉行全新旗艦型「亞灣分行」開幕典禮。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

中信銀亞灣分行占地近 500 坪，由國際設計團隊操刀，參考國際私人銀行標準，以「入松林」為空間概念。陳佳文表示，分行鄰近高雄市立圖書館總館，因此在設計上特別秉持「金融、科技、文化」三大元素，將隔壁總圖的文藝氣息延伸進分行內部。

分行規劃有一般金融服務專區、理財財務管理中心，以及專為高資產客戶打造的私人銀行中心。環境強調隱密、舒適與安靜，旨在讓客戶在毫無壓力的氛圍下，勾勒家族財務傳承與資產規劃的未來藍圖。

除了高端金融服務，亞灣分行亦充分落實普惠金融與公平待客精神，每個櫃檯皆設有無障礙設施。陳佳文強調，「不論客戶的資產高低，只要來到亞灣分行，都能得到最完美、最平等的滿足與服務。」