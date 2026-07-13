家登Q2營收創單季新高 下半年擴大供應韓系客戶
鉅亨網記者魏志豪 台北
家登 (3680-TW) 今 (10) 日公佈 6 月營收 7.52 億元，月增 10.98%，年增 37.93%，，第二季營收 23.15 億元，季增 24.13%，年增 35.38%，累計上半年營收 41.8 億元，年增 22.28%；家登受惠先進製程載具出貨暢旺，第二季營收創下單季新高。
家登上半年營運暢旺，台灣地區穩健成長，海外表現格外優異。美國地區先進製程顯著加速，受惠於半導體製造回流及大型晶圓廠擴建計畫持續推進，家登透過與關鍵客戶之合作進一步深化綁定，直帶動 EUV 光罩盒出貨量大幅攀升。
韓國市場方面，家登雙雙切入邏輯與記憶體客戶，在既有合作基礎上擴大晶圓傳載盒 (FOUP) 導入範圍，有望在下半年開始挹注營收；大中華區也否極泰來，數十家客戶在經過嚴謹驗證和試量產後逐步接獲量產訂單，上半年營收貢獻亮眼，下半年續強。
展望後市，家登看好 2026 整體市場趨勢與能見度，將延續上半年成長動能，加強產能管理，挑戰全年最佳成績。
家登指出，AI 持續帶動全球半導體產業進入新一波成長循環，相關投資持續升溫，同時，全球半導體供應鏈朝區域化與在地化方向重組，人才培育與供應鏈韌性已成為產業競爭的重要關鍵。
面對產業長期發展契機，家登持續推進全球布局策略，其中美國初期零件加工產線建置作業全速進行中，預計於第四季正式啟用，未來將進一步強化在地服務能力，落實供應鏈在地化目標，並為全球客戶提供更即時且完整的技術支援。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- EUV光罩盒需求旺 家登2月營收年增25% Q1淡季不淡
- 家碩6月營收登半年高 Q3出貨估增溫
- 記憶體股回檔非週期反轉！美銀：Meta賣算力≠砍單、韓廠擴產尚遠 DRAM與NAND漲價延續至明年
- 群聯6月營收續創新高 上半年突破千億元也締新猷
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇