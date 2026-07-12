鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-12 20:42

信立化學 (4303-TW) 公告 6 月營收為 8,938 萬元、月減 12.08%、年減 10%，信立表示，受到產業進入傳統的出貨淡季影響，使得 6 月營收較上月、去年同期分別減少，今 (2026) 年上半年合併營收為 5.15 億元、年增 2.39％，仍展現公司穩健的營運韌性。

信立受產業出貨淡季影響，6月營收月減12.08%、年減10%。(圖:信立公司提供)

信立表示，第 2 季末正值傳統產業與鞋材、包袋材料的季節性交替期，下游客戶普遍進行年中庫存盤點及消化與策略調節，使得高階合成皮革與環保材料的出貨動能短期放緩。

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然在信立子公司普大應材布局於多元化的利基型產品與穩定出貨下，有效支撐集團營運基底，在信立與子公司齊步產銷整合，發揮技術互補綜效，加上集團在生產製程改善與成本控制得宜，是挹注信立上半年營收保持年增率正成長的關鍵。

為迎合全球對永續純素皮革與電動車低碳內裝的需求，合成皮革產業正全面轉向綠色製程，信立也積極推動產品結構優化，聚焦於無溶劑、水性化及再生材料的技術開發；旗下斗六廠已建構為台灣少數純環保水性皮革生產基地，並積極申請 GRS 全球回收標準認證。透過發展環保聚氨酯 (PU) 材料與綠色循環經濟，信立正與國際運動品牌減碳政策深度接軌，全面提升永續供應鏈的長單競爭力。