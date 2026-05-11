信立Q1認列業外虧損EPS-0.48元 4月營收不受淡季影響繳出年月雙增
鉅亨網記者黃皓宸 台北
信立 (4303-TW) 化學今 (2026) 年第 1 季稅後淨損 4,514.3 萬元、較上季虧損 4.21 億元大幅減少，EPS 為 - 0.48 元，公司表示，信立首季本業由負轉正，惟業外認列損失，使得歸屬母公司虧損。另信立也公布 4 月營收為 9,634.5 萬元、月增 2.08%、年增 23.25%，累計今年前 4 月合併營收為 3.24 億元，年增達 7.14％，展現產業淡季不淡的成長動能。
信立表示，受惠於消費市場對於機能性服飾的需求回溫，帶動信立旗下 PU 合成皮在農曆年後出貨增加，加上因地緣政治影響致使塑化原料價格上漲，使得普大應材主要國際運動品牌客戶為應對戰爭造成供貨緊張下提前拉貨，第 1 季合併營收達 2.28 億元、年增 1.52%，營業毛利達 4,444.7 萬元，營業利益 548.2 萬元，本業營運由負轉正，卻因業外認列損失導致虧損。
信立表示，近年來積極落實永續報告書之承諾，將研發重點全面轉向「環境友善材料」，在 2026 年全球碳邊境調整機制 (CBAM) 與各大品牌碳中和壓力下，信立的水性 PU 皮革與生物基合成皮革成為市場新寵。
展望 2026 年，信立維持審慎樂觀看法，目前訂單能見度已直達第 3 季，隨著全球消費者 對環保議題的重視程度提高，終端品牌客戶對使用綠色材料的比例要求逐年攀升，將有助於信立持 續保持良好的訂單能見度。
另信立透過與母公司永捷 (4714-TW)、子公司普大應材以及子公司邁達康 (9960-TW) 的策略聯盟，一方面強化了上游原料供應的穩定度與研發深度，在原料價格波動劇烈的環境下，展現出優異的成本控制能力，另一方面也持續打開在市場的能見度與終端品牌廠商的合作機會。
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