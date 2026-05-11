鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-11 19:28

信立 (4303-TW) 化學今 (2026) 年第 1 季稅後淨損 4,514.3 萬元、較上季虧損 4.21 億元大幅減少，EPS 為 - 0.48 元，公司表示，信立首季本業由負轉正，惟業外認列損失，使得歸屬母公司虧損。另信立也公布 4 月營收為 9,634.5 萬元、月增 2.08%、年增 23.25%，累計今年前 4 月合併營收為 3.24 億元，年增達 7.14％，展現產業淡季不淡的成長動能。

信立Q1認列業外虧損EPS-0.48元，4月營收不受淡季影響繳出年月雙增。(圖:信立提供)

信立表示，受惠於消費市場對於機能性服飾的需求回溫，帶動信立旗下 PU 合成皮在農曆年後出貨增加，加上因地緣政治影響致使塑化原料價格上漲，使得普大應材主要國際運動品牌客戶為應對戰爭造成供貨緊張下提前拉貨，第 1 季合併營收達 2.28 億元、年增 1.52%，營業毛利達 4,444.7 萬元，營業利益 548.2 萬元，本業營運由負轉正，卻因業外認列損失導致虧損。

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信立表示，近年來積極落實永續報告書之承諾，將研發重點全面轉向「環境友善材料」，在 2026 年全球碳邊境調整機制 (CBAM) 與各大品牌碳中和壓力下，信立的水性 PU 皮革與生物基合成皮革成為市場新寵。