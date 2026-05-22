鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-22 19:43

信立化學 (4303-TW) 今 (22) 日於台南舉行股東會，由董事長張祐銘主持，除了報告及承認去 (2025) 年營業報告書及財報，經股東會也通過 2025 年盈餘分派案。張祐銘表示，考量資本公積充沛及整體財務穩健，通過擬配發每股 1 元現金股息及 4 元股票股利，共配發 5 元股利，配發率達 44.84％，以期將公司營運回饋給股東共享，未來將持續深化綠色環保材料與高值化產品布局，推動產品結構升級與永續轉型。

信立指出，2025 年全年合併營收達 9.88 億元、年增 164.26％，主要受惠於成功併購普大應用材料帶來的產能與接單綜效、高附加價值環保產品出貨放量，加上業外資產活化的挹注。期望將公司營運回饋給全體股東

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此外，張祐銘強調，信立受惠於集團協同布局逐步發酵，帶動運動鞋材、時尚精品與機能材料出貨規模擴大，在 2025 年繳出創歷史新高的傲人成績，2025 年全年淨利為 10.54 億元、年增為 29.03 %，EPS 為 11.15 元較前 (2006) 年表現優秀，去年資產報酬率、權益報酬率分別為 24％、30％。

信立表示，考量公司資本公積充沛及整體財務體質穩健，股東會通過配發 5 元股利，配發率達 44.84％，期望將公司營運回饋給全體股東共享。

信立強調，公司近年除持續精進既有功能性材料產品外，更聚焦無溶劑、水性化及再生材料等環保技術開發，積極投入綠色製程與循環經濟應用。

其中，信立已陸續開發多項符合國際環保趨勢之綠色產品，包括無溶劑加工產品、搭配回收底布之環保材料，並同步申請國際 GRS 等相關認證，積極爭取國際品牌客戶驗證與合作機會，公司亦持續開發水性高發泡 PU 材料，朝取代傳統濕式撥離皮方向邁進，藉此有效降低 溶劑使用量、減少環境污染與環保處理成本，進一步提升產品競爭力與附加價值。

同時，信立亦積極結合熱熔膠技術，拓展運動鞋免車縫加工應用，以及推動再生材料與 PVB 材料開發，深化循環材料應用領域。

此外，信立亦投入 PP 膜貼面材料研發，以取代鐵氟龍等含氟化物產品，強化產品環保 友善特性，在研發策略與市場布局方面，信立將持續以既有產品與技術為基礎，積極拓展新應用市場，並透過上下游資源整合、策略合作與異業結盟，共同開發複合型環保材料與國際市場商機，藉由持續提升產品應用範圍與技術層次，打造公司中長期穩健成長動能。

信立表示，在研發策略與市場布局方面強化調整將持續，以既有產品與技術為基礎，積極拓展新應用市場，並透過上下游資源整合、策略合作與異業結盟，共同開發複合型環保材料與國際市場商機，藉由持續提升產品應用範圍與技術層次，打造公司中長期穩健成長動能。