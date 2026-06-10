鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-10 17:27

信立 (4303-TW) 今 (10) 日公告 5 月營收為 1.01 億元、月增 5.53%、年增 0.38％，累計今 (2026) 年 1 至 5 月合併營收為 4.25 億元、年增 5.44%。信立表示，5 月主要是受惠於環保材料需求穩定成長、高附加價值產品出貨增加，以及綠色循環經濟布局效益逐步顯現，也讓公司營收維持穩健的成長態勢。

信立強調，近年來來持續推動產品結構優化與產業升級，逐步由傳統塑膠皮革材料供應商轉型為兼具環保材料、循環經濟及永續發展能力的高值化材料企業。

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另隨著全球品牌客戶對低碳供應鏈、循環材料與永續採購要求持續提高，也帶動信立在環保聚氨酯 (PU) 材料、無溶劑製程及再生材料相關產品需求穩步增長，成為支撐營運成長的重要動能。

據研調機構 Grand View Research 研究資料顯示，全球可回收熱固性材料 (Recyclable Thermosets) 市場規模預計將由 2023 年的 3.89 億美元成長至 2030 年 7.53 億美元，年複合成長率達 9.99%，其中聚氨酯材料為重要應用領域之一。

法人表示，隨 Nike、Adidas、ASICS 等國際品牌陸續提出 2030 至 2050 年淨零排放目標，持續推動供應鏈減碳及循環材料採購政策，市場對再生 PU、環保合成皮革及低碳材料需求快速提升，為具備環保材料研發能力與永續認證優勢的材料廠商信立帶來新一波成長契機。

信立指出，多年來深耕聚氨酯材料領域，積極發展低 VOC、無 DMF、高環保標準產品，也導入循環經濟概念，推動原料回收再利用與綠色製程優化，透過提升產品附加價值與差異化競爭力，除了符合國際品牌客戶對永續供應鏈管理要求，也有助於提升整體獲利結構。