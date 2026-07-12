鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-12 17:00

電子機能材料廠汎瑋 (6967-TW) 材料公告 6 月營收為 16.2 億元、月增 9.23%、年增 40.83%，第 2 季合併營收達 4.41 億元、年增 28.22％，累計今 (2026) 年上半年合併營收達 8.2 億、年增 28.43％。

汎瑋表示，在 AI 伺服器、高效能運算 (HPC) 及高階電子應用需求持續升級的趨勢下，公司憑藉電子功能性材料解決方案，帶動電子功能性材料解決方案出貨動能增強， 6 月、第 2 季及上半年營收皆創同期新高。

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同時，在電子終端市場需求逐步回溫，也帶動汎瑋功能性材料應用穩健發展，以及汽車隔熱膜經銷業務亦受惠國際電動車龍頭交車量提升，帶動隔熱膜需求增加，挹注經銷業務營收成長，不僅推升營收規模穩健擴大，亦為 2026 年全年營運表現奠定良好成長基礎。

汎瑋指出，觀察全球 AI 應用快速深化，AI 伺服器市場正進入高速成長階段，市場對高效能運算基礎建設投入持續增加，帶動伺服器架構與零組件規格全面升級，相較傳統伺服器，AI 伺服器因運算效能大幅提升，伴隨更高功耗與熱管理挑戰，對散熱效率、電磁干擾防護、材料可靠度及輕薄化設計等要求同步提高，進一步推升公司旗下高階電子功能性材料需求，助力公司保持良好的訂單與出貨能見度。