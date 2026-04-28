鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-28 19:30

信立 (4303-TW) 於今 (28) 日下午發布重訊，強調將斥資新台幣 3.67 億元，公開收購邁達康 (9960-TW) 普通股股權，本次收購為滿足上曜 (1316-TW) 集團大健康生態鏈，價格訂為每股 36.75 元，預計收購數量為 10,000 張，占邁達康股份 29.77%，本次收購期間自今 (2026) 年 4 月 30 日起至 5 月 19 日止。

信立於櫃買記者會中表示，將依《公開收購公開發行 公司有價證券管理辦法》等相關法令，於集中市場上公開收購高邁達康普通股權共 1 萬張股票，若於收購期間屆滿時，參與應賣股數達預定最低收購數量，本次收購條件即宣告成就。若未達最低收購數量，則收購不成就，參與應賣股票將全數退還，將相關法定揭露事項，以公開資訊觀測站公告內容為準，請投資人留意後續訊息。

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信立表示，邁達康成立於 2000 年 2 月為高爾夫通路龍頭，2004 年 12 月於櫃買掛牌，實收資本額為 3.3 億元，為國內高爾夫專業通路領域之龍頭品牌商。公司代理銷售全球知名品牌之高爾夫球桿、球袋、服飾、鞋子及配件，採「線上＋線下」雙軌經營：線上涵蓋主要電商，線下於全台設有 23 家直營門市， 橫跨百貨、練習場及球場，構築完整虛實通路網絡。

在 2021 年邁達康完成收購北美家用康復型健身器材品牌 INNOVA，以品牌商身份布局美國亞馬遜 (AMZN-US) 及 Walmart( WMT-US) 兩大國際電商平台，累積成熟的跨境電商運營能力與北美品牌資產。近年全球健康意識提升，邁達康深耕通路逾 20 年，已形成競爭護城河，在高單價運動消費族群中具備高度品牌黏著度。

信立表示，本次併購的核心價值在於高度互補，信立具備材料創新與量產能力，邁達康則掌握終端消費場景與運動休閒客群；雙方整合後，將加速環保 PU、高機能合成皮與永續材料導入高爾夫包款、運動配件及生活休閒商品。

信立指出，透過本次併購，信立將進一步提供高機能材料產品，並藉由邁達康的通路與市場回饋，加快新品開發、提升產品附加價值，擴大在運動休閒與精品配件市場的布局。

上曜集團表示，本次收購為集團多元化併購策略之重要布局，完成後將發揮綜效，綠色材料國際通路拓展：信立將藉助邁達康之國際通路網絡，將綠色材料解決方案推廣至全球運動品牌與精品製造商。