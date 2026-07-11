鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-11 11:46

台股大怒神行情已成家常便飯，進一步觀察近一月大盤上漲 1.45%，統計 20 檔主動式台股 ETF 中，僅主動群益台灣強棒 (00982A-TW) 上漲 2.3% 打敗大盤，第二、三名分別為主動安聯台灣高息 (00984A-TW)、主動統一升級 50(00403A-TW)，僅 3 檔呈現正報酬。

其他主動式台股 ETF 方面，上半年績效冠軍主動復華未來 50(00991A-TW)，雖近一月報酬為 -0.46%，但仍優於多數人氣 ETF，居第四名；主動統一台股增長 (00981A-TW) 近一月績效 -2.12% 落居第十。

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群益投信台股主動式 ETF 團隊表示，面對台股上沖下洗震盪千點行情，投資人要與時俱進調整投資思維，主動出擊應萬變，可以選擇具攻守兼備靈活操作特性的台股主動式 ETF，因為在大盤盤整期間，主動式 ETF 可精選蓄勢待發潛力股，而在多頭時期可積極加碼成長性產業，以更大程度地尋求超額報酬機會。

主動群益台灣強棒 ETF (00982A-TW) 經理人陳沅易表示，台股基本面的長線支柱未動搖，加上今年大盤在大漲後，整體台股 PE 仍維持在區間中下緣的 18 倍，顯示台股後勢仍具巨大估值上修空間，建議投資入可利用大盤修正時期，擇時擇優佈局具有長期競爭優勢公司。

大盤預期將維持高檔震盪偏多的強勢格局，在操作策略上，由於指數已處於高位，投資人應避免情緒性盲目追高，建議採取「拉回偏多操作」與「分批布局」的穩健方針，以因應高檔震盪可能帶來的價格波動風險。