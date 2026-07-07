鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-07 10:14

今年上半年上漲 136.84% 成為最賺錢的台股 ETF 群益臺灣加權正 2(00685L-TW)，今 (7) 日分割後恢復交易，由於是 1 拆分為 24 分割，因此恢復買賣參考價落在 12.75 元，早盤以 13.09 元開出，旋即湧入強烈買盤，成交量一舉衝破 54 萬張，00685L 不僅成為市場上最便宜的台股正二 ETF，也是今日人氣王。

最便宜的台股正二ETF來了 群益00685L恢復交易首日爆大量。(圖：shutterstock)

ETF 理財達人表示，市場上目前有四檔台股正 2 ETF，其長期累積報酬率往往會遠大於原型指數的兩倍，因為台股正 2 ETF 具備「每日重新平衡」的機制，在股市上漲的趨勢中，這個機制會自動將昨天的獲利滾入今天的本金。目前市面上台股槓反 ETF 管理費最高來到 1%，而 00685L 管理費最低僅 0.3%，兩者相差逾 3 倍，長期投資的投資人可別小看這筆隱形支出。如此才能讓投資組合更加有效益。

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群益投信台股 ETF 研究團隊表示，AI 長線趨勢不變，台股可持續享有獲利、資本雙漲利多，在基本面支撐下，對台股下半年看法樂觀。加上「指數朝 5 萬點大關邁進」已逐漸成為內外資法人市場基本共識，台股後市可期。不過投資一定要有風險意識，台股正 2 ETF 的運作機制為每日重新平衡，當市場下跌時，資產縮水的幅度也會被加倍放大。投資人須考量自身理財目標與投資屬性，控制好投資風險。

群益臺灣加權正 2 ETF 經理人洪祥益表示，展望台股後市，企業獲利強勁，年至今台股 EPS 上修至成長 50%。而總經數據也優異，美銀發表最新研究報告大幅上調台灣 2026 年經濟成長預期，將今年 GDP 增速預測上修至 12%。在基本面強勁保護下，搭配技術線型來看，台股目前仍沿著月線持續上行，每逢回檔至月線都有支撐並再創新高。然若台股有較大的回檔，自 2025 年 5 月多頭趨勢以來，季線為更強勁的支撐，也為更佳逢低布局的投資機會。