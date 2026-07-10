鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-10 13:55

6 月台股進入高檔震盪，但「第四法人」對台股深具信心，持續透過 ETF 買超台股。據證交所 6 月份統計最新定期定額戶數排行，前 20 名人數總計大增逾 23 萬人，元大台灣 50(0050-TW) 以月增逾 11 萬，總投資人數突破 120 萬人居冠，穩居存股首選。截至 7/8，0050 規模突破 2.2 兆元，經理費率降至 0.07%，未來隨規模續成長，將趨近 0.05%，有利投資人長期存股。

觀察證交所 6 月定期定額戶數排行，0050 再度以月增 11.1 萬戶續霸冠軍，近一年已三度單月月增逾 10 萬人，總人數 120.4 萬大幅領先亞軍元大高股息的 31.6 萬，以及第三名國泰永續高股息 (00878-TW) 的 31.5 萬人。

‌



法人分析，市值型 ETF 的股價成長潛力遠超高股息 ETF，截至 7/8 近三年，0050 含息報酬率 261.1%，同期間 0056 、00878、00919 三大高股息 ETF，績效介於 117.17%、00919 113.98%、00878 120.8% 至 114.0%，大約只有一半不到。

0050 成立以來歷經 23 年多空循環考驗，參與網際網路、智慧型手機、到人工智慧的發展，擁有絕不錯過大盤漲勢的特性，指數選股邏輯已被實際驗證，2003 成立以來報酬超過 2277%。

6 月開始台股高檔震盪下，投資人逢低加碼市值雙雄 0050、00631L，兩檔 ETF 分別獲 1,673 億、659 億元；拉長時間來看，上半年則分別獲 4,540 億、1,940 億元，台股 ETF 市場逾 5 成資金選擇投入 0050、00631L。

0050 目前投資人數來到 327 萬人，其中 120 萬人採定期定額，每月逾百億資金穩定入場買超權值股，在「資金集中、標的集中」下，強大力量形成護航台股的「第四法人」，將是未來台股攻克 5 萬大關的重要基石。