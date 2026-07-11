鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-11 16:25

儘管人工智慧 (AI)、晶片與資料中心題材持續火熱，但有時候，把最基本的事情做好，反而更有價值：WD-40(WDFC-US) 周五 (10 日) 股價大漲近 11%，這家美國家居和清潔產品製造商用最新財報證明，一項經典產品加上優異的銷售能力，依然能創造亮眼成績。



拜旗下明星產品 WD-40 多功能除鏽潤滑劑在全球市場熱賣所賜，WD-40 會計年度第 3 季營收年增 24% 至 1.951 億美元，遠勝分析師預估的 1.728 億美元，EPS 為 2.33 美元，也遠勝華爾街所估的 1.56 美元。

AI不是唯一贏家！WD-40用「基本功」打敗市場預期 (圖:Shutterstock)

成長動能遍及全球，財報顯示，美洲營收年增 29%，亞太地區年增 24%，歐非中東及印度 (EIMEA) 年增 17%。

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該公司同時上修全年 EPS 預測區間，由原先預估的 5.75-6.15 美元，提高至 6.05-6.35 美元，高於市場預期的 6.01 美元。

巴隆周刊 (Barron’s) 報導，雖然 WD-40 也積極導入 AI 技術，並運用於供應鏈管理及企業營運流程，不過真正帶動業績成長的仍是扎實的傳統經營能力。這已是該公司營收連兩季雙位數的成長，第 2 季為 11%，第 3 季加速至 24%。

執行長 Steven Brass 表示，美洲市場 29% 的營收成長，主要受惠於通路擴張、電商銷售強勁，以及促銷活動奏效。

他特別提到與迪士尼 (DIS-US) 及家得寶 (Home Depot)(HD-US) 合作推出限量版《King of the Hill》聯名 WD-40 噴罐，成功帶動市場話題。

Brass 打趣說：「希望這個點子是出自真人，而不是 AI。」