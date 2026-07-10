蘋果怒告OpenAI竊取商業機密 還要求員工攜零件面試
鉅亨網編譯陳又嘉
《CNBC》報導，蘋果 (AAPL-US) 周五 (10 日) 向美國加州北區聯邦法院提起訴訟，控告 OpenAI 涉嫌竊取商業機密，指控該人工智慧公司為開發自家消費性硬體產品，非法取得蘋果的智慧財產。
蘋果在訴狀中表示，「有一點已經非常明確：OpenAI 從技術團隊成員到硬體長，並與商業合作夥伴協作，在各個層級竊取蘋果的商業機密與機密資訊。」
這起訴訟令人震驚，因兩家公司曾於 2024 年建立備受矚目的合作關係，將 ChatGPT 整合至 iPhone 作業系統中。當時 OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 還親自前往蘋果總部，共同宣布這項合作。
然而，雙方關係自去年開始急速降溫。當時 OpenAI 宣布進軍硬體市場，並以 64 億美元收購前蘋果設計長 Jony Ive 創立的新創公司 IO Products，正式跨足硬體領域。
蘋果預計今年秋季推出的新一代 Siri，也將改採 Google 的 Gemini AI 模型。
蘋果此次的大部分指控，都圍繞曾任職於蘋果、後來加入 OpenAI 或曾接受 OpenAI 面試的員工。
蘋果指控，OpenAI 硬體長、前蘋果副總裁 Tang Tan 涉嫌要求仍在蘋果任職、前往 OpenAI 面試的員工，在面試過程中分享蘋果機密資訊，因此 Tang Tan 也被列為本案被告。
蘋果在訴狀中表示，「他要求仍在蘋果工作的求職者，攜帶蘋果的『實體零件』前往面試，進行所謂的『展示與說明』，藉此讓他與 OpenAI 團隊取得更多蘋果的機密資訊。」
蘋果還指控，OpenAI 曾指導準備離職的蘋果員工，如何規避蘋果的資安與安全審查程序。其中，一名前蘋果員工 Chang Liu 在加入 OpenAI 前，涉嫌竊取一台蘋果筆記型電腦，因此同樣被列為被告。
此外，蘋果也表示，OpenAI 要求硬體商採用一項由蘋果發明的金屬處理技術，同時「誤導合作夥伴，讓對方誤以為已取得蘋果授權」。
蘋果發言人表示，「近期已有大量證據顯示，受僱於 OpenAI 的相關人士，不當取得蘋果尚未公開技術、製程及產品的商業機密與保密資訊。」
目前 OpenAI 尚未公布旗下硬體產品的上市時程或具體內容，但奧特曼去年 11 月曾透露，公司已完成首批原型。
蘋果並未回應，此次訴訟是否會影響雙方目前在 Apple Intelligence 中整合 ChatGPT 的合作關係。
在本案中，蘋果要求法院判決 OpenAI 賠償損害、核發禁制令，並命令 OpenAI 停止使用涉及蘋果商業機密的技術與資訊。
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