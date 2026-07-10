鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-11 07:00

《CNBC》報導，蘋果 (AAPL-US) 周五 (10 日) 向美國加州北區聯邦法院提起訴訟，控告 OpenAI 涉嫌竊取商業機密，指控該人工智慧公司為開發自家消費性硬體產品，非法取得蘋果的智慧財產。

蘋果怒告OpenAI竊取商業機密，還要求員工攜零件面試(圖：Shutterstock)

蘋果在訴狀中表示，「有一點已經非常明確：OpenAI 從技術團隊成員到硬體長，並與商業合作夥伴協作，在各個層級竊取蘋果的商業機密與機密資訊。」

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這起訴訟令人震驚，因兩家公司曾於 2024 年建立備受矚目的合作關係，將 ChatGPT 整合至 iPhone 作業系統中。當時 OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 還親自前往蘋果總部，共同宣布這項合作。

然而，雙方關係自去年開始急速降溫。當時 OpenAI 宣布進軍硬體市場，並以 64 億美元收購前蘋果設計長 Jony Ive 創立的新創公司 IO Products，正式跨足硬體領域。

蘋果預計今年秋季推出的新一代 Siri，也將改採 Google 的 Gemini AI 模型。

蘋果此次的大部分指控，都圍繞曾任職於蘋果、後來加入 OpenAI 或曾接受 OpenAI 面試的員工。

蘋果指控，OpenAI 硬體長、前蘋果副總裁 Tang Tan 涉嫌要求仍在蘋果任職、前往 OpenAI 面試的員工，在面試過程中分享蘋果機密資訊，因此 Tang Tan 也被列為本案被告。

蘋果在訴狀中表示，「他要求仍在蘋果工作的求職者，攜帶蘋果的『實體零件』前往面試，進行所謂的『展示與說明』，藉此讓他與 OpenAI 團隊取得更多蘋果的機密資訊。」

蘋果還指控，OpenAI 曾指導準備離職的蘋果員工，如何規避蘋果的資安與安全審查程序。其中，一名前蘋果員工 Chang Liu 在加入 OpenAI 前，涉嫌竊取一台蘋果筆記型電腦，因此同樣被列為被告。

此外，蘋果也表示，OpenAI 要求硬體商採用一項由蘋果發明的金屬處理技術，同時「誤導合作夥伴，讓對方誤以為已取得蘋果授權」。

蘋果發言人表示，「近期已有大量證據顯示，受僱於 OpenAI 的相關人士，不當取得蘋果尚未公開技術、製程及產品的商業機密與保密資訊。」

目前 OpenAI 尚未公布旗下硬體產品的上市時程或具體內容，但奧特曼去年 11 月曾透露，公司已完成首批原型。

蘋果並未回應，此次訴訟是否會影響雙方目前在 Apple Intelligence 中整合 ChatGPT 的合作關係。