鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-11 10:00

美國總統川普周五 (10 日) 接受《紐約郵報》專訪時表示，若伊朗成功策劃暗殺他，他已事先留下明確指示，美國將對伊朗發動前所未見的大規模軍事報復。

若遭伊朗暗殺，川普：已下令「以前所未見規模轟炸」(圖：Shutterstock)

川普表示，「他們想殺我已經很久了，這就是我們現在面對的情況...... 我唯一做的，就是已經留下指示——如果真的發生任何事，就直接以他們從未見過的規模轟炸伊朗。」

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當被問及近日有報導指出，以色列本周曾向美方示警，掌握一項針對川普的暗殺計畫時，川普表示，並沒有新的暗殺行動，但強調德黑蘭多年來一直想置他於死地。

川普回應，「沒有，沒有。以色列沒有提出任何新的情報。我早就是 (伊朗暗殺名單上) 首要目標了，人生就是如此。」

他還半開玩笑地表示，「我希望你們會想念我。」語氣中流露出他認為伊朗不會停止暗殺企圖的無奈。

CNN 隨後報導指出，以色列提供給美國的情報並未涉及一項具體或正式的暗殺計畫，而是顯示伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 指揮官 Ahmad Vahidi 希望川普身亡。

自 2020 年川普下令行動擊斃伊朗高級軍事將領 Qasem Soleimani 後，伊朗便公開揚言要暗殺川普。

川普早在 2025 年初就曾表示，如果伊朗成功暗殺他，美國應「徹底摧毀」伊朗。但隨著本周伊朗境內出現更多公開呼籲殺害他的言論，他此次發言的語氣顯得更加堅定。