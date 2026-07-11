鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-11 10:33

大立光周四 (9 日) 召開法說會，執行長林恩平說明，光纖陣列 FA 預計本月完成送樣，量產產線最快明年中準備就緒；證交所董事長林修銘周三 (8 日) 指出，零股開盤時間將提前至上午 9 點，預計年底上路；主計總處周二 (7 日) 公布 6 月 CPI，年增率達 2.6%，以下為本周大事回顧：

〈大立光法說〉跨光通訊進度表 本月送樣品驗證 9 月底前完成試產線設置最快明年量產

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大立光 (3008-TW) 周四 (9 日) 召開線上法人說明會，林恩平表示，對主要而主要客戶在手機產產品持續升級仍有強大企圖心，再升級鏡頭最快在 2027 年開始搭載出貨，同時對光纖陣列 FA(Fiber Array) 擬在計本月完成送樣，至於量產線最快到明年中就會準備就緒，也將成為大立營運的另一支箭。

大立光 2026 年上半年的稅後純益 107.93 億元，年增 44.38%， 上半年每股純益 82.35 元。針對業績的展望，大立光執行長林恩平指出，7 月的動能較 6 月略佳，而展望 8 月的動能也較 7 月為佳，預估產能也是滿載的。而主要客戶對產品持續升級仍有強大企圖心。

零股交易重大變革！證交所：年底前同步 9 點開盤 明年 7 月撮合縮短至 1 秒

台股今年在 AI 熱潮帶動下持續飆漲，千金股百花齊放，小資族積極利用零股參與市場行情，證交所董事長林修銘周三 (8 日) 於立法院財政委員會證實，台股零股開盤時間將提前至上午 9 點，與整股現貨同步，預計於今 (2026) 年底前正式上路。此外，為提升交易效率，零股交易撮合時間也規劃由現行的 5 秒大幅縮短至 1 秒，預計最快於明 (2027) 年 7 月實施。

油價金價全漲 台灣 6 月 CPI 年增率衝上 2.6% 創近 1 年半新高

主計總處周二 (7 日) 公布 6 月消費者物價指數 (CPI) 年增率衝上 2.6%，創 2025 年 2 月以來新高，若扣除蔬菜水果，漲 2.87%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI) 也漲 2.45%，主要是因油價、金價和電腦設備價格均上漲；而今年上半年 CPI 平均為 1.7%，雖處在通膨警戒線 2% 下，核心 CPI 平均仍漲了 2.03%。

台股延長交易喊卡！彭金隆證實「暫不實施、無時間表」

近期台股是否延長交易時間引發市場熱議，金管會主委彭金隆周三 (8 日) 在立法院財政委員會面對立委質詢時，首度給出明確答案，強調該案目前「暫不實施」，且無時間表。他強調，在未取得社會共識前，金管會絕不會貿然推動。

〈南亞科法說〉下半年記憶體價格續漲 明年資本支出暴衝估逾 2000 億元

南亞科 (2408-TW) 周五 (10 日) 召開法說會，總經理李培瑛表示，因應新廠建置、先進製程及客製化記憶體需求，公司今年資本支出預計達 500 多億元，明年內部初步規劃將拉升至 2,000 多億元，雖然相關預算仍待董事會核准，但投資規模將較今年大增逾 2 倍。

南亞科同步公布第二季財報，上季銷售量與第一季持平，不過受惠 DRAM 平均售價季增超過 60%，推升毛利率衝上 79.5% 的新高，營益率同樣飆上 73.7%，單季大賺超過 500 億元、達 501.92 億元，每股純益 14.66 元，累計上半年達 23.07 元。

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