鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-08 13:04

台股今年在 AI 熱潮帶動下持續飆漲，千金股百花齊放，小資族積極利用零股參與市場行情，證交所董事長林修銘今 (8) 日於立法院財政委員會證實，台股零股開盤時間將提前至上午 9 點，與整股現貨同步，預計於今 (2026) 年底前正式上路。此外，為提升交易效率，零股交易撮合時間也規劃由現行的 5 秒大幅縮短至 1 秒，預計最快於明 (2027) 年 7 月實施。

台股目前整股於上午 9 點開盤，但零股交易卻要等到 9 點 10 分才能進行首次撮合，這 10 分鐘的時間差，常讓不少投資人抱怨存在價差風險且成交效率較低。隨著近年高價股結構改變，市場對於零股、整股同步的改革聲浪不斷放大。

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民進黨立委郭國文今日在質詢時，關切零股交易何時能與整股同步開盤？對此，林修銘明確回應，今年年底前就可以實施零股交易 9 點開盤。金管會主委彭金隆也補充，由於交易制度改變攸關廣大投資人權益，各個環節都會相當審慎，但強調進度「能快不會慢」。

除了開盤時間提前，零股交易的撮合速度也將全面升級。民進黨立委李坤城在質詢時指出，現行零股交易每 5 秒撮合一次，與整股市場仍有落差，關切何時能縮短至 1 秒？

對於立委質疑明年 7 月才上路「時間是否太晚」，能否再進一步提前？林修銘坦言，主管機關雖然有期待，但這涉及全台證券商 IT 系統的修改與配合。