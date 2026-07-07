鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-07 17:50

主計總處今 (7) 日公布 6 月消費者物價指數 (CPI) 年增率衝上 2.6%，創 2025 年 2 月以來新高，若扣除蔬菜水果，漲 2.87%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI) 也漲 2.45%，主要是因油價、金價和電腦設備價格均上漲；而今年上半年 CPI 平均為 1.7%，雖處在通膨警戒線 2% 下，核心 CPI 平均仍漲了 2.03%。

主計總處說明，油料費漲幅大，推升機票價格、旅遊團費等娛樂服務與交通工具零件及維修費等，且外食費、房租和家庭管理費用續漲。

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就 368 項查價項目來看， 價格上漲者以金飾及珠寶漲 28.96% 最多，其次有甘藍菜 (高麗菜) 漲 26.65%、95 無鉛汽油漲 19.66%、機票漲 13.49%、桶裝瓦斯漲 10.62% 等漲幅均超過 10%。

同時，旅館住宿費漲 6.27%、國外旅遊團費漲 5.72%、電腦漲 5.46%、汽車保養及修理漲 4.63%、家庭用電漲 4.47%、住宅管理費漲 4.34%、診所掛號費漲 3.90%、中式早點 (如燒餅、飯糰) 漲 3.83%、國中課業補習費漲 3.39%、中式麵食 (如炒麵、小籠包) 漲 3.31%。

觀察七大類物價變動，以交通及通訊類漲 4.14% 最多，主因油料費上漲 19.45%，加上機票大漲 13.49%、交通工具零件及維修費上漲 3.59%，惟交通工具因新購汽機車貨物稅減徵，跌 2.31%，抵銷部分漲幅。

教養娛樂類漲 3.60%，則反映電腦、其他電腦設備及軟體等教養設備及用具上漲 7.39%，以及旅遊團費等娛樂服務上漲 5.08%。

雜項類漲 3.30%，主因國際金價仍高，金飾及珠寶等個人隨身用品上漲 12.56%，加上部分個人照顧服務費因饋贈端午禮金暫時性上漲 4.10%，理容服務費上漲 2.20%。

居住類漲 2.20%，反映房租漲 1.78%，加上燃氣、家庭管理費用和電費各漲 7.53%、4.85% 和 4.47%。

食物類漲 1.78%，主因外食費續漲 3.02%，加上蔬菜受豪雨影響，供量減少，價格上漲 10.05%，而蛋類和水產品各漲 8.29%、4.50%，惟水果因去年同期比較基期較高，價格仍跌 13.74%。

就上半年來看，平均 CPI 年增 1.7%，其中商品類漲 0.96%，服務類漲 2.39%，若扣除蔬菜水果，漲 2.18%，核心 CPI 漲 2.03%。