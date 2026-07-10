鉅亨網新聞中心 2026-07-10 16:39

港股主要指數周五 (10 日) 衝高回落，表現分化。恒生指數早盤曾一度大漲近 2%，但午後漲幅收窄，最終收盤上漲 0.6%，報 24175.12 點。國企指數上漲 0.52%，收 8652.12 點。恒生科技指數由上午盤大漲 2.7% 轉為收盤下跌 0.21%，收報 5420.31 點。

科技指數午後走弱的最直接誘因是「AI 大模型雙雄」智譜與 MiniMax 迎來上市後首批限售股解禁。此舉直接引發市場情緒降溫與拋售，智譜收盤暴跌 19.29%，MiniMax 則下跌 9.68%。此外，半導體板塊同步重挫，存儲龍頭兆易創新因即將於下周一（7 月 13 日）迎來基石投資者限售股解禁，股價暴跌 21.05%。受此影響，華虹半導體跌逾 8%，中芯國際亦跌 4.67%。

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儘管科技板塊承壓，醫藥股全天表現強勢。國家三部門於 7 月 9 日發布《國家基本藥物目錄（2026 年版）》，首次將 16 種創新藥納入目錄，激勵市場對創新藥基本面改善的預期。藥明康德漲 4.09%，康龍化成更飆升 11.77%。

商業航天板塊在午後異軍突起。消息指出，長征十號乙運載火箭成功於海南商業航天發射場發射並完成海上回收，標誌著中國成為全球第二個掌握大運力可回收火箭技術的國家。受此激勵，鈞達股份大漲 24.20%。

大型科網股多數維持漲勢以支撐大盤，小米漲 3.36%，阿里巴巴、京東、快手漲幅均超過 2%，但騰訊與網易分別下跌 2% 與 2.73%。同日掛牌的兩家新股表現不一，晶合集成平收，而濱化股份則因破發重挫超過 18%。