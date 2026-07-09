鉅亨網新聞中心 2026-07-09 21:10

立訊精密 (002475-CN) 周四 (9 日) 正式在港交所掛牌上市，成功完成「A+H」兩地上市布局，成為今年港股市場規模最大的 IPO。立訊此次 H 股發行定價為每股 63.28 港元，合計募集資金總額約 243 億港元。

港股年內最大IPO遇冷 立訊精密上市首日破發 散戶一手浮虧約300港元(圖:shutterstock)

然而，上市首日市場表現並未迎來「開門紅」，開盤即跌破發行價，盤中一度跌破 60 港元，終場收在 60.5 港元，跌幅近 4.4%。參與打新的散戶投資者中籤一手 (100 股) 浮虧約 278 港元，即便有淡馬錫、騰訊、高瓴等 26 家知名機構作為基石投資者護航，一眾機構也同步陷入浮虧。

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儘管立訊在 2025 年交出年營收逾 3323 億元人民幣、歸母淨利潤約 166 億元的亮眼成績單，但其赴港融資背後凸顯了對資金的持續渴求。

數據顯示，立訊的經營性現金流自 2023 年起承壓，至 2026 年第一季已轉為負 70.68 億元，主因是全球產能擴張與研發投入消耗巨大。

本次募資約 35% 將用於擴充產能與升級基地 (含越南、印度、墨西哥等海外佈局)，其餘則投入研發及提高智慧製造能力，旨在為下一輪全球競爭準備彈藥。

這家由創始人王來春從「流水線女工」帶領成長為市值約 4500 億元的龍頭企業，正積極撕掉「果鏈一哥」的標籤，尋求第二增長曲線。雖然消費電子仍是其基本盤，但立訊對第一大客戶 (蘋果公司) 的營收佔比已從 2023 年的 75.2% 降至 2025 年的 56.7%。

公司目前鎖定汽車電子與 AI 伺服器兩大戰略領域；其中，2025 年汽車電子收入同比激增 185% 至約 392 億元，通訊與數據中心業務亦增長至 245 億元。