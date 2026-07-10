鉅亨網新聞中心 2026-07-10 20:00

一場戲劇性的資本轉折正引發全球科技創投圈關注。據英國《金融時報》與《The Information》報導，騰訊正牽頭與 Manus 的原始投資方 (包括真格基金、紅杉中國) 商討回購交易，計畫以 20 億美元 (約 136 億人民幣) 的估值，從 Meta 手中買回這家 AI 智能體 (AI Agent) 公司的控制權。

騰訊牽頭以20億美元回購AI智能體公司Manus(圖:shutterstock)

Manus 的故事始於 2025 年 3 月，由肖弘、季逸超、張濤於新加坡創立，定位為「全球首個通用 AI 智能體」，能自主在雲端執行訂票、研究、數據處理等複雜任務。

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公司成長極為迅猛，年度經常性收入 (ARR) 僅用 8 個月便突破 1 億美元。2025 年底，Meta 以逾 20 億美元完成收購，成為其併購史上規模第三大的交易。

然而，2026 年 4 月，中國監管部門依據《外商投資安全審查辦法》，以涉及國家安全與關鍵技術為由，史無前例地要求 Meta 撤銷交易、恢復原狀。此次回購交易被視為在禁令壓力下的「逆風翻盤」，讓控制權重回中國資本手中。

在本次交易中，騰訊預計將成為最大單一股東，但不會控股。Manus 將繼續作為新加坡獨立公司營運，不會併入騰訊體系，並以未來在港股上市為目標。

對騰訊而言，此舉具有深遠的產業策略意圖。儘管騰訊在 2025 年研發投入高達 857.5 億元人民幣，且擁有強大的算力與底層模型，但在具備跨平台、自主執行能力的通用智能體產品上仍有缺口。Manus 的技術架構以「工程驅動」見長，能與騰訊現有的微信、企業微信生態產生強大協同效應。

數據顯示，Manus 的業績在被收購後持續暴增，目前 ARR 已攀升至 4 億至 5 億美元，是 Meta 收購時的 4 倍以上。若以此增速看，20 億美元的回購價對原始股東而言形同「折扣交易」。