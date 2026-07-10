鉅亨網編譯羅昀玫 2026-07-10 11:10

美國總統川普 (Donald Trump) 近日多次宣稱自己是 TikTok「第一名」，甚至表示已超越流行天后泰勒絲 (Taylor Swift)。不過，根據美國財經媒體《CNBC》統計，川普所指的是「全球追蹤人數最多的世界領袖」，而非整個 TikTok 平台追蹤數最高的帳號。

川普本週在白宮向媒體表示，「最新數字剛剛出來，大家知道 TikTok 上第一名的人是誰嗎？就是川普，我。」

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他隨後又在北約 (NATO) 安卡拉峰會期間重申，自己排名第一，「那些娛樂明星排第 27、第 29 名，我自己也搞不懂，但這代表我的訊息正在傳播出去。」

不過，截至 7 月 9 日，川普的 TikTok 官方帳號擁有約 1670 萬名追蹤者，而泰勒絲約有 3350 萬名追蹤者，仍是川普的兩倍以上。

目前 TikTok 追蹤人數最多的帳號為塞內加爾裔義大利網紅 Khabane Lame，擁有 1.623 億名追蹤者；排名第二的是美國創作者 Charli D"Amelio，追蹤人數達 1.592 億，兩人都遠高於川普。

川普之所以宣稱自己是「第一名」，原因來自 TikTok 執行長周受資 (Shou Zi Chew) 在訊息中稱他為 TikTok「追蹤人數最多的世界領袖」。川普也將這段訊息轉發至 Truth Social。

《CNBC》指出，截至 7 月 9 日，TikTok 世界領袖追蹤人數排名依序為，美國總統川普 1670 萬人、薩爾瓦多總統 Nayib Bukele 1290 萬人、墨西哥總統 Claudia Sheinbaum 930 萬人，以及法國總統 Emmanuel Macron 730 萬人。

目前包括中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁，以及多位中東國家領導人目前都沒有開設 TikTok 官方帳號。

另一方面，2024 年曾與川普競逐總統大位的前副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 擁有約 1010 萬名追蹤者，而前總統歐巴馬 (Barack Obama) 與拜登 (Joe Biden) 則沒有官方 TikTok 帳號。

川普的 TikTok 內容主要為他在白宮橢圓形辦公室談論施政、政策與政府措施，也不乏較具娛樂性的短片。

他日前表示，自己利用 TikTok 宣傳美國的成就，並談論「共產主義有多糟糕」。