鉅亨網編輯林羿君 2026-07-20 13:59

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，儘管美國總統川普日前指控中國介入美國選舉，引發雙邊貿易休戰恐生變的擔憂，但中國國家主席習近平預計將於 9 月進行的訪美行程，目前仍按計畫進行。

川普突控中國干預大選 盧比歐：習近平9月訪美行程未變。(圖:shutterstock)

盧比歐在啟程前往馬尼拉參加東協（ASEAN）外長會議前向媒體說明，目前各項準備工作持續進行，中方團隊仍照常赴美協調，目前沒有任何變動跡象。

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川普上週指控中國政府在 2020 年美國大選期間竊取 2.2 億筆選民資料，干預美國選舉；儘管這些說法早已遭到美國情報機構反駁，但面對媒體詢問北京的涉嫌行為是否會招致後果時，川普僅表示將視後續對話情況而定。

習近平此行是兩國元首在 5 月北京會晤後，今年預計四次會面中的第二次，旨在鞏固雙邊關係並維持去年達成的貿易休戰協議。然而，兩大經濟體在簽證及人工智慧（AI）領域的摩擦正持續升溫，為習近平訪美投下變數。

川普已重新啟動針對中國記者實施 90 天簽證限制的計畫，該案曾於其第一任期末尾提出，隨後被拜登政府擱置。。另一方面，習近平上週主導成立一個由近 30 個國家組成的全球 AI 規則制定聯盟，成員並不包括美國；與此同時，中國 AI 新創公司月之暗面（Moonshot AI）發布新款模型 Kimi K3，亦挑戰了美方在 AI 技術上遙遙領先的傳統觀點。

本週舉行的東協峰會，將提供盧比歐在美中領袖會晤前與中國外交部長王毅，以及日本、韓國等區域國家代表交流的機會。