北基6月業外土地處分大進補 單月、Q2及H1營收均寫歷年同期新高

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-09 20:32

北基 (8927-TW) 今 (9) 日公告 6 月營收為 13.92 億元、月減 8.6%、年增 84.75％，第 2 季合併營收為 42.73 億元、季增 27.04％、年增 74.37％，累計今 (2026) 年上半年合併營收為 76.37 億元、年增 51.49％。北基表示，受惠於旗下土地建設、油品及綠色能源業務同步挹注，帶動 6 月、第 2 季及上半年合併營收皆改寫歷年同期新高。

北基總經理廖順慶(左)。(圖:北基公司提供)

北基表示，整體營收保持強勁成長力道，主要受惠土地建設事業資產活化策略持續發揮效益，6 月認列台南市安平區國安段土地處分案，總出售金額達 5.65 億元，也進一步放大單月的營收規模。

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北基指出，公司也基於優化資產配置並因應市場需求，第 2 季已集中完成多筆土地及不動產處分案認列，帶動上半年土地建設業務銷售大幅年增 373％，營收占比提升至 37.4％，成為推升上半年營收創高的重要因素之一。

北基在核心油品事業方面，受惠全台加油站通路持續擴張，截至上半年旗下全台服務據點已增至 84 站，進一步提升區域覆蓋率與發油量體，加上上半年國際油價走高，挹注油品事業營收年增 7.72％，也創歷年同期新高。

另北基集團旗下子公司三地能源 (6946-TW) 也積極布局太陽能光電、儲能及 EV 充電等綠能多元事業，上半年綠能事業營收亦同步年增 5.09％。