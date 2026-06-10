鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-10 19:24

北基 (8927-TW) 今 (10) 日公布 5 月營收達 15.23 億元，月增 12.19％、年增 91.3％，續創歷年同期新高，累計今 (2026) 年前 5 月合併營收為 62.44 億元，年增 45.64％，也同步刷新歷年同期新高。

北基表示，5 月營收再創同期新高，主要受惠旗下土地建設事業營收貢獻持續提升，集團近年積極盤點旗下土地與不動產資產，並依據各資產開發條件、區域市場需求及整體資本配置策略，推動資產活化與處分作業，以提升資產運用及資本效益。

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北基指出，繼今年第 1 季認列高雄市鼓山區龍中段 21-1 地號不動產處分案，以及 4 月份認列高雄市三民區澄東段共計 4 筆土地處分案後，5 月再認列桃園市桃園區三民段 3 筆土地處分交易，也挹注土地建設業務營收貢獻進一步放大，推升北基單月合併營收已連續 3 個月站穩 10 億元以上的水準。

北基在土地建設事業上，為集團近年強化資產價值釋放與多元收益來源的重要布局之一，透過持續檢視既有土地、不動產與營運據點之使用效益，得以在不影響核心油品本業營運基礎下，活化具開發潛力之資產，並將相關資金效益投入後續營運發展、通路拓展及多元事業布局，隨著資產活化案件陸續依交易進度完成認列，亦有助於提升集團整體營收規模與財務彈性。

除了土建事業挹注營運動能外，北基的核心油品事業亦維持良好成長表現，上 (5) 月台中市「北基五權站」正式投入營運後，目前北基於全台加油站服務據點已增至 84 站，也進一步擴大全台通路覆蓋率，加上國際油價維持相對高檔，亦有助於油品事業營收表現，北基仍持續觀察市場用油需求、油價走勢及各區域車流變化，動態調整站點營運策略，以維持油品本業穩健成長。